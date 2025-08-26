Albanese, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü’nün (ASIO) Aralık 2024’te Melbourne’deki Addas Israel Sinagogu’na ve Ekim 2024’te Sydney’deki bir Yahudi restoranına düzenlenen saldırıları incelediğini ve bu saldırıların İran bağlantısının netleştiğini belirtti. “Bu eylemler, Avustralya topraklarında yabancı bir devlet tarafından gerçekleştirilen olağan dışı ve tehlikeli saldırılar” diyen Albanese, İran’ın Canberra Büyükelçisi Ahmad Sadeghi’nin sınır dışı edileceğini açıkladı.

Başbakan ayrıca, hükümetin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (IRGC) terör örgütü olarak tanımlamak için yasal süreç başlattığını duyurarak, “Toplumsal uyumumuzu hedef alan bu tür saldırılar karşısında sessiz kalmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Dört diplomat sınır dışı

Dışişleri Bakanı Penny Wong ise yaptığı açıklamada, Büyükelçi Sadeghi ile birlikte üç İranlı diplomatın daha “istenmeyen kişi” ilan edildiğini, ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre tanındığını söyledi. Wong, “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bir ülkenin büyükelçisini sınır dışı ediyoruz. İran’ın eylemleri tamamen kabul edilemez” dedi.

Avustralya, bu adımla birlikte Tahran’daki büyükelçisini de geri çağırdı. Wong, bazı diplomatik kanalların açık tutulacağını belirtirken, vatandaşlarına İran’a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Bu karar, Canberra ile Tahran arasındaki ilişkilerde yeni bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.