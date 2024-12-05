6 Yıl Üst Üste Zarar ve Transfer Yasağı

Son 6 yıldır üst üste zarar açıklayan Lyon, geçtiğimiz aylarda mali sorunları nedeniyle transfer yasağı almıştı. Kulübün mali yapısını iyileştirme çabalarına rağmen, borçlarını kapatamaması ve finansal hedeflerini karşılayamaması, federasyonu bu sert yaptırımı uygulamaya itti.

Eurosport’un haberine göre, Fransa Futbol Federasyonu’nun resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor. Karar kesinleştiğinde, Lyon gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecek.

Avrupa’da Şok Etkisi

Bir dönem Avrupa futbolunun devlerinden biri olarak gösterilen Olympique Lyon, özellikle 2000’lerin başında kazandığı üst üste yedi Ligue 1 şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarıyla tanınıyordu. Ancak mali disiplindeki bozulma ve sportif başarısızlıklar, kulübü son yıllarda zor bir sürece soktu.

Futbol Dünyasında İlginç Bir Gelişme

Lyon’un küme düşme cezası, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Kulüp, bu süreçten nasıl çıkacağına dair henüz bir açıklama yapmazken, taraftarlar alınan karara tepkili. Fransa futbolunun köklü temsilcilerinden birinin bu duruma düşmesi, hem Ligue 1’i hem de Avrupa futbolunu sarsacak gibi görünüyor.