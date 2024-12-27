Binadakiler polisi görünce hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri yandaki boş araziye atarken aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Gümüşpala Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın ruhsatsız apart olarak kullanıldığı ve kimyasal uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine binayı ablukaya alıp takibe başladı. Polis ekipleri dün akşam saatlerinde eve baskın düzenledi.



Polisi görünce uyuşturucuları dışarı attılar

Ekiplerin baskını sırasında bina içerisinde bulunan şüpheli kişilerce uyuşturucu haline getirilmiş “katkılı tütün” diye tabir edilen kilolarca satışa hazır sentetik maddeler, camlardan yan tarafta bulunan araziye atıldı. Arazide bulunan maddelerle birlikte aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin çok yönlü incelemesi devam ederken gözaltına alınanların uyuşturucu madde ticareti ve kullanımından suç kaydının olduğu öğrenildi.