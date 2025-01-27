15 yıldır 1 milyondan fazla müşteriye hizmet veren Avansas, geniş ürün yelpazesi ve dijitalleşen operasyonlarıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’deki iş yerlerinin de güvenilir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

Kocaeli’deki ana deposunun gücüyle operasyonlarını gerçekleştiren Avansas, Kocaeli’nin sanayi kimliği ve ekonomik dinamizmine katkı sağlama vizyonuyla faaliyetlerini büyütüyor.

Ahmet Güleç: “Kocaeli’ye olan bağlılığımız güçleniyor”

Kocaelispor ile yapılan iş birliğinin önemine dikkat çeken Avansas Genel Müdürü Ahmet Güleç, “Kocaelispor gibi şehrin ruhunu yansıtan köklü bir camia ile sponsorluk anlaşması gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kocaeli, Türkiye’nin sanayi başkentlerinden biri olması ile bizim için çok önemli bir destinasyon. Kocaeli’deki ana depomuz ve güçlü lojistik altyapımız sayesinde hem bölgeye hem de tüm Türkiye’ye etkin ve kaliteli hizmet sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

“Yerel değerlere tam destek verme misyonuyla hareket ediyoruz”

Kocaelispor’a verdikleri bu destekle sadece bir sponsorluk anlaşması yapmayı değil, aynı zamanda spor ve iş dünyası arasındaki sinerjiyi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Güleç; “Türkiye’de futbol ve iş dünyası arasında güçlü bir sinerji var. Avansas olarak bu sinerjiyi güçlendirmek için önemli bir adım attık. Bu iş birliğiyle, bölgeyi desteklemenin yanı sıra, müşterilerimizle daha sıcak temas halinde olarak iş yerlerinin ihtiyaçlarını anlamaya ve müşterilerimizin verimli operasyonlarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.