Türkiye’nin madeni yağ ve kimyasallar pazarının geleneksel lideri Petrol Ofisi Grubu ile Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM araçlarını Türkiye pazarında satışa sunan ATMO Group arasında madeni yağlar alanında 5 yıllık bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında, Türkiye pazarında G01, G01F, G03F ve G05 PRO olmak üzere SUV kategorilerde 4 farklı model ile satışlarına devam eden SWM’nin yetkili servislerinde, satış noktalarında ve SWM markalı araçlarda Petrol Ofisi Maxima motor, şanzıman ve fren yağları kullanılacak. Kalitesi AB pazarlarındaki müşteriler tarafından kanıtlanmış olan SWM modelleri, Türkiye pazarı için, uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti ile satışa sunuluyor.

Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu iş birliğine dair açıklamasında, “Madeni yağ sektöründeki lider ve öncü konumumuzu gerçekleştirdiğimiz güçlü iş birlikleriyle her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Derince’de bulunan yüksek kapasiteli üretim tesisimizde bulunan ve yakın coğrafyanın alanındaki en kapsamlı AR-GE merkezi POTEM sayesinde madeni yağlar tarafında tüm paydaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda en ideal çözümleri rahatlıkla geliştiriyoruz. ATMO Group ile yaptığımız bu önemli anlaşma ile de Maxima’nın her koşula adapte olabilen yapısını ve üstün performansını Türkiye’deki SWM araç kullanıcılarına sunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu ise iş birliklerine dair şunları söyledi; “ATMO Group olarak Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Araçlarımızdaki üstün niteliklerin uzun yıllar boyunca en ideal şekilde korunmasında otomotiv yağları ve kimyasalları çok önemli rol oynuyor. Biz de bu ürünler için yetkili servislerimizde kalite ve güven anlayışıyla sektörünün lideri Petrol Ofisi Maxima motor yağlarını tercih ettik. İş birliğimiz kapsamında Türkiye’de satışa sunduğumuz modellerimizde Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları’nın SWM modellerine uyumlu, motor, şanzıman ve fren yağlarını kullanacağız.”

Maxima yağları ile SWM modellerinde her koşulda maksimum koruma



Türkiye madeni yağ pazarının geleneksel lideri olan Petrol Ofisi Grubu’nun Adaptech teknolojisi ile yenilen Maxima motor yağları, her türlü yol ve iklim koşuluna, farklı sürüş stillerine adapte olması ile dikkat çekiyor. Anlaşma kapsamında SWM modellerinde kullanılacak olan Maxima motor yağları, Petrol Ofisi Grubu’nun AR-GE merkezi POTEM’de geliştiriliyor. Adaptech teknolojisine sahip Maxima motor yağları, proaktif molekülleri sayesinde her durumda sürekli ve hızlı yağlama sağlayarak her türlü çalışma koşulunda tam koruma sağlıyor. İçeriğindeki temizleyici bileşenler sayesinde motoru temiz tutarken kir çözücü proaktif moleküllerle yağlanmanın kesintisiz olarak devam etmesini sağlıyor. Ayrıca antioksidan bileşenler, oksidasyona karşı kalkan oluşturarak yağın ömrünü de uzatmaya yardımcı oluyor. Böylelikle kullanıcılar her türlü yol şartında yolculuklarına güvenle devam edebiliyor. Bunun yanı sıra ani hızlanma ve yavaşlamalarda koruyucu yağ filmi etkisi de sunan Maxima motor yağları; soğuk-sıcak, yüksek yük ve devir gibi değişen koşullarda optimum yağ sıcaklığı sağlayarak motorun ömrünü uzatıyor.