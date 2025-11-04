Ekovitrin, her ay olduğu gibi bu sayısında da Türkiye’nin önde gelen marka ve yöneticilerini sayfalarına taşıdı. Lojistik sektörünün nabzını tutan özel röportajlar, analizler ve araştırma dosyalarıyla sektörün mevcut durumu ve geleceğine ışık tutuldu.

Kasım sayısında yer alan “Lojistik Dosyası”, Ekovitrin Dergisi Lojistik Sektör Danışmanı Harun Reşit Tığlı’nın katkılarıyla hazırlandı. Dosya kapsamında, lojistik sektöründeki güncel gelişmeler, yatırım eğilimleri, dijitalleşme süreci ve sürdürülebilir taşımacılık vizyonu detaylı bir biçimde incelendi.

Ayrıca dergide, otomotiv sektöründeki dönüşüm, yeşil lojistik uygulamaları, liman yatırımları ve küresel tedarik zincirindeki yeni dinamikler de kapsamlı olarak ele alındı.

Ekovitrin Dergisi Kasım sayısı; fiziki olarak D&R, Carrefour, Migros bayilerde, dijital olarak da Türk Telekom e-dergi platformunda okuyucuların erişimine sunuldu.

Turk Telekom E Dergi App Store İndir

Turk Telekom E Dergi Play Store İndir