İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, belediyede ihale, imar ve iskan süreçlerinde rüşvet alındığı yönündeki ihbarlar üzerine derinleştirildi. Soruşturma kapsamında belediye yönetiminden üst düzey isimler de incelemeye alındı. Belediye başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile birlikte çeşitli birimlerde görev yapan personelin de dosyada yer aldığı öğrenildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda MASAK raporları ve HTS kayıtları incelendi. Yapılan analizlerde, yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca, belediye sınırları içinde faaliyet gösteren bazı firmalardan yüksek meblağlarda rüşvet talep edildiği ve bu işlemlerin organize şekilde yürütüldüğü iddia edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan 20 şüpheliden 19’u tutuklanırken, Nimet Karademir isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği ifade ediliyor.