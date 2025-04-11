Yeni tam donanımlı ROG Strix SCAR ve Strix G dizüstü oyun bilgisayarı serisi, üstün performans ve yepyeni kasa tasarımlarıyla segmentini yeniden tanımlıyor. Üstün oyun performansı, üst düzey termal sistem, yepyeni tasarımı, ACR teknolojisine sahip Geliştirilmiş ROG Nebula ekranı ve geleceğe dönük geliştirilebilme özelliği ile öne çıkan yeni ROG Strix SCAR ve Strix G serisi dizüstü bilgisayarlar, 119.999 bin TL’den başlayan fiyatlarla oyun tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Türkiye’nin çok önemli bir oyun bilgisayarı pazarı olduğunu söyleyen ASUS Türkiye İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Mark Chu, «Doğu ve Batı Avrupa’da oyun bilgisayarı satış adetleri 2022’den 2024 yılına düşüş eğilimindeyken Türkiye’de pazardaki payını iki kattan fazla artırdı» dedi. Mobil oyun pazarının doygunluk noktasına ulaştığını ifade eden ASUS Türkiye ROG Satış Müdürü Şahin İşçi ise, «Geçtiğimiz yıl boyunca oyun harcamaları; seyahat sektöründen yüzde 60, moda sektöründen yüzde 75 ve tiyatro ile sinema sektörlerinden yüzde 85 daha fazla büyüdü. Bu etkileyici artış, oyun sektörünü Avrupa’nın en hızlı büyüyen alanlarından biri haline getirdi» diye konuştu.

Dünyanın en büyük bilgisayar ve donanım üreticileri arasında yer alan ASUS’un, dünyanın en iyi oyun deneyimlerini yaşatmak için oluşturduğu Republic of Gamers (ROG) markası, yeni nesil oyun dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. ASUS Türkiye’nin gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte yeni nesil 2025 ROG Strix SCAR ve Strix G oyun dizüstü bilgisayarları satışa sundu. Üstün oyun performansı, üst düzey termal sistem, yepyeni tasarımı, ACR teknolojisine sahip Geliştirilmiş ROG Nebula ekranı ve geleceğe dönük geliştirilebilme özelliği ile öne çıkan yeni ROG Strix SCAR ve Sitrix G serisi bilgisayarlar, 119.999 bin TL’den başlayan fiyatlarla oyun tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Türkiye bölgenin en fazla oyun bilgisayarı satılan ülkesi!

Heyecanla beklenen yeni ROG markalı oyun dizüstü bilgisayarlarını satışa sunduklarını söyleyen ASUS Türkiye İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Mark Chu, «Türkiye çok önemli bir oyun bilgisayarı pazarı. 2021’den 2024’e kadar Türkiye oyun bilgisayarı pazarında düzenli bir gelişim söz konusu. Yıllık satış rakamlarında büyük bir değişim olmasa da; Almanya, İngiltere, Polonya, Fransa, İspanya, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşan pazarda Türkiye, 2021’de yüzde 12,2 olan payını 2024 yılı itibariyle yüzde 26,8’e çıkardı ve liderliğe yükseldi. Doğu ve Batı Avrupa’da oyun bilgisayarı satış adetleri 2022’den 2024 yılına kadar düşüş eğilimindeyken Türkiye’de pazardaki payını iki kattan fazla artırdı» dedi. ASUS ROG Strix Serisi’nin küresel pazarda önemli bir başarı yakaladığını ifade eden Mark Chu, «Kuzey Amerika’da yüzde 28,5 olan pazar payımız Batı Avrupa’da yüzde 34, Doğu Avrupa’da yüzde 42,3, Güney Afrika’da yüzde 37,2 ve Orta Doğu-Afrika bölgesinde yüzde 46,2’yi buluyor. Türkiye ise ROG Strix ürünlerine olan bağlılığı ile bu bölgelere fark atıyor. Türkiye’de yüzde 60’lık pazar payı ile açık ara en fazla tercih edilen oyun bilgisayarı konumundayız» diye konuştu. Mobil oyun pazarının doygunluk noktasına ulaştığını ifade eden ASUS Türkiye ROG Satış Müdürü Şahin İşçi ise şu değerlendirmeyi yaptı: «Büyüme bölgeleri dışındaki kullanıcı artışı, yıllık ortalama yüzde 3’ün altında seyrediyor. Kişisel bilgisayar oyun pazarı ise istikrarlı seyrini sürdürmekle birlikte, çapraz platform (cross-platform) oyun deneyimlerinin yükselişi sayesinde en güçlü büyümelerden birini yaşamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl boyunca oyun harcamaları; seyahat sektöründen yüzde 60, moda sektöründen yüzde 75 ve tiyatro ile sinema sektörlerinden yüzde 85 daha fazla büyüdü. Bu etkileyici artış, oyun sektörünü Avrupa’nın en hızlı büyüyen alanlarından biri haline getirdi.»

Dünyada bir ilk!

ASUS 2025 ROG Strix Serisi; NVIDIA® ve Intel®’denson teknoloji silikonlar, Mini LED ve ACR teknolojisine sahip parlak ROG Nebula HDR Ekranlar ve inanılmaz termal çözümler içeren amiral gemisi oyun dizüstü bilgisayarlarının nasıl olabileceğini yeniden tanımlamak için sahneye çıktı. ROG Strix SCAR 16, Strix SCAR 18, Strix G16 ve Strix G18'in Intel modelleri, bir oyun dizüstü bilgisayarında dünyanın ilk vidasız yükseltmelerine sahip yeni tasarımlarla geliyor.

Üstün oyun performansı: Sektöre yön veren bir marka olarak ROG, Strix Serisi’nde mümkün olan en iyi performansı sunuyor. En yeni NVIDIA GeForce RTX™ 50 Serisi Dizüstü Bilgisayar GPU'larına sahip tüm modelleriyle 2025 serisi de hayal kırıklığına uğratmıyor ve en zorlu oyunlarda sınıfının ötesinde oyun deneyimleri sunuyor. DLSS 4 ve Frame Generation gibi harika özelliklerle oyuncular, performanstan ödün vermeden ışın izleme gibi en yeni grafik teknolojilerinin keyfini çıkarabiliyor. Intel tabanlı Strix SCAR 16 (G635), SCAR 18 (G835), Strix G16 (G615) ve Strix G18 (G815), Intel® Core™ Ultra 9 işlemci 275HX'e kadar güç sunuyor. Oyuncular, hangi modeli seçerse seçsin birinci sınıf oyun performansı ve çoklu görev potansiyeli onları bekliyor. Strix SCAR 16 ve 18'de 64GB'a kadar DDR5 5600MHz RAM ve 4TB PCIe® Gen 4 depolama alanı ile desteklenen bu makineler, rakipsiz bir deneyim isteyen oyuncular ve içerik oluşturucular için mükemmel bir seçim oluyor.

Performans kadar soğutmaya da önem veriyor!

Üst düzey termal sistem: ROG Strix serisi her zaman bir oyun dizüstü bilgisayar form faktöründe mümkün olanın sınırlarını zorlamıştır ve 2025 modelleri de farklı değil. Bu yıl ROG, Intel tabanlı Strix makinelerinde, yeni uçtan uca buhar odasının üstüne ve altına soğutucu kanatçıkları yerleştiren yeni bir sandviç soğutucu tasarımı kullanıyor. Bu yeni tasarım, özellikle tam boy arka egzoz çıkışı, CPU ve GPU üzerinde sıvı metal ve yan, alt ve klavyede bol miktarda giriş alanı ile birleştirildiğinde yerden tasarruf sağlıyor ve soğutma verimliliğini artırıyor. Birlikte ele alındığında, bu termal sistem, bu dizüstü bilgisayarların önceki nesle göre daha az gürültüyle 240W'a kadar güç sağlamasına olanak tanıyor. Tüm bunlar olurken, entegre toz filtreleri ekstra uzun ömür için kalıntıları sistemden uzak tutuyor. Üç fanlı soğutma çözümüyle eşleştirilen bu dizüstü bilgisayarlar, VRAM ve GPU'yu serin tutarak oyuncuların en çok ihtiyaç duyduğu yerlerde performansı artırıyor.

ACR teknolojisi ile geliştirilmiş Nebula ekran deneyimi: Strix SCAR 16 ve SCAR 18'in her ikisi de oyunlarda ve filmlerde inanılmaz görüntü kalitesi için 1200 nit pik parlaklık kapasitesine sahip Mini LED'li bir ROG Nebula HDR ekrana sahip. Strix G16 ve Strix G18 2.5K çözünürlük ve 240Hz yenileme hızının yanı sıra DCI-P3 renk alanını yüzde 100 kapsayan ROG Nebula Ekranlarla geliyor. Oyuncular hangi Strix dizüstü bilgisayarı seçerlerse seçsinler, hedefte kalma konusunda asla sorun yaşamayacaklar. Tüm yeni Strix makineler ayrıca iki temel amaca hizmet eden yeni bir çift katmanlı ACR (Ortam Kontrast Oranı) filmi ile birlikte geliyor. İlk film katmanı yansımaları %55 oranında azaltarak 4,5 kat daha iyi kontrast sağlıyor, görüntüleri canlı tutarken gölgelerdeki düşmanları da ortaya çıkarıyor. İkinci film katmanı, 180° ultra net bir görüntü için görüş açısı özelliklerini geliştirerek izleyicinin oyuncunun rekabete her açıdan hükmettiğini görmesini sağlıyor.

Gücünü tasarımıyla da hissettiriyor!

Bu yılın Intel tabanlı ROG Strix dizüstü bilgisayarları, daha şık bir görünüm için azaltılmış dikişlere ve kapak ile menteşe arasında daha küçük bir boşluğa sahip yepyeni bir kasa tasarımına sahip. Kasanın alt tarafındaki havalandırma kanalları, hızlı hareket hissi uyandırmak için şekillendirilmiş, akan hava yanılsaması veriyor. 2018'den beri ROG Strix dizüstü bilgisayarlar, kasanın alt kısmında bir RGB ışık şeridine sahip. ROG Strix ailesi, 2025 yılında dünyanın ilk tam surround RGB ışık şeridini tanıttı. Bir yarış pistinde bulunan halkalara benzeyecek şekilde tasarlanan bu ışık şeridi, makineye dengeli bir parlaklık vererek neredeyse masa yüzeyinin üzerinde yüzüyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Cesur tasarımlar bununla da bitmiyor. ROG ayrıca ikonik AniMe Vision'ı Strix SCAR 16 ve SCAR 18'e getiriyor. Kapakta 810 LED ve binlerce küçük kanal ile tamamen kontrol edilebilir bir aydınlatma dizisi olan AniMe Vision dizisi, klasik RGB ROG logosu için bolca alan ile özelleştirilmiş aydınlatma efektleri sunuyor. Intel tabanlı ROG Strix dizüstü bilgisayarların tüm G/Ç'leri makinenin sol ve sağ tarafında yer alıyor ve oyuncuların tüm kritik G/Ç'lerine kolayca erişebilmelerini sağlıyor. Çift Thunderbolt™ 5 bağlantı noktası, özel bir HDMI 2.1 ve 2.5G Ethernet bağlantı noktası ve üç USB-A bağlantı noktası ile 2025 Strix SCAR makineleri her türlü kuruluma uygun bağlantıya sahip.

Vidasız tasarım montajı kolaylaştırıyor!

Geleceğe dönük vidasız tasarım: Yeni Intel tabanlı modeller, bu yeni tasarımlara heyecan verici bir ekleme daha yapıyor: ilk kez tamamen vidasız alt panel, sorunsuz yükseltmelere olanak tanıyor. Oyuncular tek bir kolu kaydırıp aşağı doğru çekerek tüm alt paneli kolayca çıkarabiliyor ve hem SSD hem de RAM yuvalarını ortaya çıkarabiliyorlar. ROG anakartlarda öncü olan SSD yuvaları da Q-latch tasarımına sahip ve bu sayede montajları da vidasız. Bu yeni vidasız tasarım, oyun dizüstü bilgisayarları ile üst düzey oyun masaüstü bilgisayarları arasındaki boşluğu dolduruyor ve bir dizüstü bilgisayarı sökmeye aşina olmayan veya bundan rahatsızlık duyan oyuncuların sistemlerinin temel bileşenlerine hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerini sağlıyor. Daha deneyimli kullanıcılar sadece birkaç vida ile plakayı sökerek anakartın tamamını ortaya çıkarabiliyor. İster yükseltme ister sadece sistemi temizleme olsun, bunlar ROG'un şimdiye kadar ürettiği en kullanıcı dostu dizüstü bilgisayarlar olma özelliğini taşıyor