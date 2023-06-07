Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, “Nüfusu hızla artan ve sanayisi hızla gelişen Başkentimiz Ankara’da havalimanını merkeze bağlayacak bir metro hattına acil ihtiyacımız vardır” dedi.

“İstanbul Havalimanı Metro Hattı” yerelleştirme sanayi zincirinin temel atma töreni Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Tören sunucu konuklarının tanıtılmasının ardından konuşmacıların hitaplarıyla devam etti. Törene, yerli ve yabancı sektör temsilcileri, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Yalçın Eyigün katıldı.

“İstanbul Havalimanı metro yatırımı, ilklerin gerçekleştiği bir yatırım”

Raylı sistem endüstrisinin gelişme düzeyinin dünyada sanayileşmenin en önemli altyapı göstergelerinden biri olduğunu ifade eden ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, şunları kaydetti:

“Son dönemlerde ise, küresel iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde raylı sistemler tekrar ön plana çıktı ve vazgeçilmez bir ulaşım türü haline geldi. Ülkemizde son yirmi yılda raylı sistem taşımacılığı dev yatırımlarla canlandı. Raylı sistemler sanayisi, ülkemizde öncelikli sektörler arasında. Bu çerçevesinde geçen her gün artan yatırımlar, yerli firmaların teknolojik imkân ve kabiliyetlerini geliştirmesi ve yerli raylı sistemler sanayisinin gelişmesi açısından önemli fırsatlar sunuyor. Bu sanayide uygulanan yerli katkı şartı da milli marka raylı sistem araçların ve alt sistemlerin ortaya çıkmasına, araç tedarikinde daha düşük maliyetlere, istihdama ve yabancı yatırımcıların yerli üreticiler ile yatırım ortaklıkları kurmasına katkıda bulunuyor. İstanbul Havalimanı metro yatırımı, ilklerin ve enlerin gerçekleştiği örnek bir yatırım oldu.”

Ekonomik iş birlik, olumsuzluklara karşı büyüme gerçekleştirdi

Başkan Ardıç, Türkiye ve Çin’in G20 ülkeleri arasında dünyanın önde gelen yükselen ekonomilerinin olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız ve Çin Cumhurbaşkanı Zi Jinping’in rehberliği altında, iki ülkenin ekonomik iş birliği sürekli derinleşiyor. Son birkaç yılda salgınla mücadele ettiğimiz, bölgesel çatışmaların şiddetlendiği, küresel enerji güvenlik krizi ile yüksek enflasyon baskılarının arttığı, küresel talebin zayıf olduğu bir dönemde, ülkemiz ve Çin arasındaki ekonomik iş birliği yine de büyüme gerçekleştirdi ve dayanıklılığını gösterdi” diye konuştu.

“Limanlara ulaşım noktasında demiryolu ağının kurulması, büyük önem arz etmektedir”

Ankara Sanayi Odası olarak, Çin ile iş birliği halinde olmaya devam edeceklerini ifade eden Ardıç, “Cumhuriyetimizin 100. odamızın 60. yılında, ülkemizin kalkınması için birlikte üreteceğiz. Nüfusu hızla artan ve sanayisi hızla gelişen Başkentimiz Ankara’da havalimanını merkeze bağlayacak bir metro hattına acil ihtiyacımız vardır. Yeni yürütme döneminde Esenboğa Havalimanı Metro Hattının hayata geçirilmesi biz Ankaralıları ve Ankara sanayicilerini memnun edecektir. Ayrıca Ankara’nın ihracat potansiyelinin arttırılması için limanlara ulaşım noktasında demiryolu ağının kurulması ve geliştirilmesi de büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.