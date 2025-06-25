Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, Avrupa Birliği ülkeleriyle yaşanan vize sıkıntısı oldu. İş dünyasının uzun süredir dile getirdiği bu sorunun artık katlanılamaz bir hal aldığını vurgulayan Ardıç, "Dış ticaretimizin yaklaşık yarısını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ile karşı karşıya olduğumuz vize sorunu, ticaretimizin önünü tıkayan ciddi bir engel haline geldi. Artık yalnızca vize almak değil, başvuru için randevu bulmak dahi mümkün değil. Aylar sonrasına verilen tarihlerin iş dünyası için kabul edilebilir bir yanı yok. Bu sorunun çözümü için hem Türkiye hem de Avrupa tarafı somut adımlar atmalı, iş insanlarımızın önündeki bu engel kaldırılmalıdır" diye konuştu.

Başkan Ardıç, konuşmasında savunma sanayiine de değinerek, sektörde gelinen noktayı Türkiye’nin stratejik gücünü yansıtan bir başarı olarak tanımladı. Savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 80’leri aştığını ifade eden Ardıç, “Artık güçlü bir savunma sanayii, bir tercih değil zorunluluktur. Sadece askeri kabiliyetler değil, aynı zamanda teknoloji üretimi ve ekonomik bağımsızlık açısından da kritik öneme sahip bir sektördür. Bu alandaki başarı, yüksek katma değerli üretim ve sanayide dönüşüm adına büyük bir ivme yaratıyor” dedi.

Yatırım ortamının zorluklarına da değinen Ardıç, yüksek faiz oranlarının üretim ve yatırım kararlarını baskıladığını belirtti. Krediye erişimdeki sıkıntıların özellikle KOBİ’ler üzerinde ciddi bir baskı yarattığını dile getirerek, işletme sermayesi yetersizliğinin reel sektörü zorladığını vurguladı.

Ekonomik dengeyi sağlamaya yönelik atılan adımları yakından takip ettiklerini belirten ASO Başkanı, yeni Yatırım Teşvik Sistemi’nin ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının sanayinin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlayacağını ifade etti. Ardıç, "Yatırım ortamını iyileştirecek bu tür adımları destekliyor, üretimin güçlenmesi ve ihracatın artması adına kritik fırsatlar olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Toplantıda hem sanayicilerin mevcut sorunlarına değinildi hem de çözüm önerileri masaya yatırıldı. Başkan Ardıç’ın konuşması, iş dünyasının nabzını tutan ve yapıcı çözüm çağrılarıyla dikkat çeken mesajlarla son buldu.