Milyonlarca \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n g\u00f6z\u00fc asgari \u00fccrete \u00e7evrildi. Yakla\u015f\u0131k 7 milyondan fazla ki\u015fiyi ilgilendiren yeni asgari \u00fccreti belirlemek i\u00e7in s\u00fcre\u00e7 11 Aral\u0131k Pazartesi g\u00fcn\u00fc Asgari \u00dccret Tespit Komisyonu'nun toplanmas\u0131 ile ba\u015flayacak. \r\n\r\n4 TOPLANTI YAPILACAK\r\n\r\n15 ki\u015fiden olu\u015fan Asgari \u00dccret Tespit Komisyonu, yeni asgari \u00fccreti belirleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda mevzuata g\u00f6re aral\u0131k ay\u0131nda 4 kez toplanacak.\r\n\r\nOcak 2024 asgari \u00fccreti, i\u015f\u00e7i taraf\u0131ndan 5, i\u015fveren taraf\u0131ndan 5 ve h\u00fck\u00fcmet temsilcilerinden 5 ki\u015fi olmak \u00fczere toplam 15 ki\u015filik heyet taraf\u0131ndan belirleniyor.\r\n\r\nG\u00f6r\u00fc\u015fmelerde i\u015f\u00e7i taraf\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye \u0130\u015f\u00e7i Sendikalar\u0131 Konfederasyonu (T\u00dcRK-\u0130\u015e), i\u015fveren taraf\u0131n\u0131 ise T\u00fcrkiye \u0130\u015fveren Sendikalar\u0131 Konfederasyonu (T\u0130SK) temsil edecek.\r\n\r\nDaha \u00f6nceki g\u00f6r\u00fc\u015fmelerden farkl\u0131 olarak T\u00dcRK-\u0130\u015e, g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde i\u015f\u00e7i taraf\u0131n\u0131 temsil edecek olan 5 ki\u015filik heyette asgari \u00fccretle \u00e7al\u0131\u015fan kasiyer, sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131, enerji i\u015f\u00e7isi ve karayollar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan bir ta\u015feron i\u015f\u00e7inin yer alaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\nKomisyon, i\u015f\u00e7i taraf\u0131n\u0131n ve i\u015fveren taraf\u0131n\u0131n tekliflerini de\u011ferlendirecek ama son s\u00f6z\u00fc Bakanl\u0131k s\u00f6yleyecek.\r\n\r\n2024 y\u0131l\u0131nda ge\u00e7erli olacak asgari \u00fccret en ge\u00e7 31 Aral\u0131k'a kadar belli olmu\u015f olacak. \r\n\r\nMEVCUT ASGAR\u0130 \u00dcCRET NE KADAR?\r\n\r\nAsgari \u00fccret 1 Temmuz itibar\u0131yla net 11 bin 402 liraya y\u00fckseltilmi\u015fti. Asgari \u00fccret deste\u011fi ise 500 lira olmu\u015ftu.\r\n\r\nTEK ZAM YAPILACAK\r\n\r\n\u00d6te yandan asgari \u00fccrete 2024 y\u0131l\u0131nda tek zam yap\u0131lmas\u0131na karar verildi. Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "Y\u0131lba\u015f\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n \u00fccretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onlar\u0131n kay\u0131plar\u0131n\u0131 telafi edecek bir art\u0131\u015f yap\u0131lacak. Asgari \u00dccret Tespit Komisyonu toplant\u0131lar\u0131na 11 Aral\u0131k\u2019ta ba\u015flan\u0131yor. \u0130\u015f\u00e7ilerimizin onay\u0131n\u0131 alacak, i\u015fverenlerimizi yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari \u00fccret seviyesi hedefiyle bu s\u00fcre\u00e7 y\u00f6netilecek" dedi.\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakan\u0131 I\u015f\u0131khan da, asgari \u00fccrete temmuz ay\u0131nda ara zam yap\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "Tek zam olacak \u00e7\u00fcnk\u00fc y\u00f6netmeli\u011fimizde de \u00f6yle. Asgari \u00dccret Y\u00f6netmeli\u011fimizde y\u0131lda 1 kere. \u00c7ok zorunlu ko\u015fullarda, deprem gibi ge\u00e7en y\u0131l Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n talimat\u0131 ile asgari \u00fccrete 2'nci zamm\u0131 yapt\u0131k"\r\n\r\nAsgari \u00dccret Tespit Komisyonu toplant\u0131lar\u0131 \u00f6ncesi, asgari \u00fccret i\u00e7in g\u00fcndeme getirilen talepler:\r\n\r\nASGARI \u00dcCRET 17 B\u0130N 500 L\u0130RA MI OLACAK?\r\n\r\nEnflasyon kar\u015f\u0131s\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n al\u0131m g\u00fcc\u00fc kayb\u0131na u\u011framamas\u0131 i\u00e7in asgari \u00fccretin 17 bin 500 liraya denk gelecek \u015fekilde y\u00fczde 53,5 art\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fine y\u00f6nelik de\u011ferlendirmeler sorulan \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakan\u0131 Vedat I\u015f\u0131khan, "\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 bitirdi\u011fimizde nihai sonuca ula\u015faca\u011f\u0131z in\u015fallah, sizinle de payla\u015faca\u011f\u0131z" yan\u0131t\u0131n\u0131 vermi\u015fti. I\u015f\u0131khan ayr\u0131ca, asgari \u00fccrete tek zam yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Asgari \u00dccret Y\u00f6netmeli\u011fimizde y\u0131lda bir kere. \u00c7ok zorunlu ko\u015fullarda, deprem gibi\u2026 Ge\u00e7en y\u0131l Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n talimat\u0131 ile asgari \u00fccrete ikinci zamm\u0131 yapt\u0131k" s\u00f6zlerini sarf etmi\u015fti.\r\n\r\nT\u00dcRK-\u0130\u015e BA\u015eKANI: O ZAMAN MASADAN KALKARIZ\r\n\r\nT\u00dcRK-\u0130\u015e Ba\u015fkan\u0131 Erg\u00fcn Atalay asgari \u00fccret g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinde, 14 bin TL civar\u0131nda hesaplanan a\u00e7l\u0131k s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131n teklif edilmesi halinde, "O zaman masadan kalkar\u0131z. \u00d6yle \u015fey olmaz" demi\u015fti. \u00d6te yandan Atalay, "\u00d6yle bir noktaya geldi ki bu \u00fccret ge\u00e7im \u00fccreti oldu. Bakan bu sene bir defa olacak diyor. Hi\u00e7 olmas\u0131n, zam da yapmay\u0131n para da vermeyin. Cambaz olsan\u0131z 11 bin 400 TL\u2019yle bir hafta ge\u00e7inemezsiniz ya. Burada ne s\u00f6ylediysem orada da ayn\u0131s\u0131n\u0131 s\u00f6ylerim. Bu mesele hepimizin meselesi. 8 milyon asgari \u00fccretli bu \u00fclkenin en b\u00fcy\u00fck s\u00f6zle\u015fmesi. Bizim i\u00e7in fark etmiyor. Onlar da kom\u015fular\u0131m\u0131z, arkada\u015flar\u0131m\u0131z. Ba\u015flar\u0131n\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 e\u011fme l\u00fcks\u00fcm\u00fcz yok" tepkisini g\u00f6stermi\u015fti.\r\n\r\nD\u0130SK: ASGARI \u00dcCRET YILDA D\u00d6RT KEZ G\u00dcNCELLENMEL\u0130\r\n\r\nD\u0130SK Genel Ba\u015fkan\u0131 Arzu \u00c7erkezo\u011flu, y\u00fcksek enflasyon ko\u015fullar\u0131nda asgari \u00fccret de\u011fil iki kez, y\u0131lda d\u00f6rt kez g\u00fcncellenmesi gerekti\u011fini belirtti. \u00c7erkezo\u011flu, "Asgari \u00fccret, b\u00fct\u00fcn uluslararas\u0131 standartlara uygun bir bi\u00e7imde, i\u015f\u00e7inin ailesiyle birlikte ge\u00e7inebilece\u011fi bir \u00fccret olarak belirlenmelidir. Asgari \u00fccret sonras\u0131 ilk vergi dilimine uygulanacak oran y\u00fczde 10'a d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmeli, vergi dilimleri art\u0131r\u0131lmal\u0131, \u00e7al\u0131\u015fanlar olarak sanki zenginle\u015fmi\u015fiz gibi y\u0131l i\u00e7erisinde bir \u00fcst vergi dilimine ge\u00e7irilmemizin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmelidir. En d\u00fc?\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131 en az\u0131ndan asgari \u00fccret d\u00fczeyine y\u00fckseltilmelidir. \u00d6zel sekt\u00f6rdeki i\u015f\u00e7ilerle kamu i\u015f\u00e7ileri aras\u0131nda ayr\u0131m yapmak Anayasa'n\u0131n e\u015fitlik ilkesine ayk\u0131r\u0131d\u0131r. Asgari \u00fccret en d\u00fc\u015f\u00fck kamu i?\u00e7isi \u00fccreti ve en d\u00fc\u015f\u00fck memur maa\u015f\u0131 dikkate al\u0131narak hesaplanmal\u0131d\u0131r" talebini dile getirdi.\r\n\r\n\u0130TO: HEDEFLENEN ENFLASYON KADAR OLSUN\r\n\r\n\u0130stanbul Ticaret Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 \u015eekib Avdagi\u00e7, i\u015fletmelerin ciddi boyutta eleman a\u00e7\u0131\u011f\u0131 bulundu\u011funu dile getirerek, "\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde i\u015ften \u00e7\u0131karma veya i\u015fe al\u0131mlarda dura\u011fanl\u0131k s\u00fcrecine girilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. Asgari \u00fccret bu konuda mevcut politikalar ve hedeflenen enflasyon dikkate al\u0131narak kurulan dengeleri bozmayacak \u015fekilde belirlenmeli. Bu alanda tabii ki \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n beklentileriyle beraber piyasan\u0131n da dengesini bozmayacak \u015fekilde karar al\u0131nmal\u0131\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\nT\u00dcS\u0130AD: MAKAS G\u0130DEREK KAPANIYOR\r\n\r\nT\u00fcrk Sanayicileri ve \u0130\u015f \u0130nsanlar\u0131 Derne\u011fi (T\u00dcS\u0130AD) Y\u00fcksek \u0130sti\u015fare Konseyi (Y\u0130K) Ba\u015fkan\u0131 Tuncay \u00d6zilhan, "Geni\u015f i\u015fsizlik oran\u0131 diyebilece\u011fimiz at\u0131l i\u015fg\u00fcc\u00fc oran\u0131 y\u00fczde 22'ler band\u0131nda dola\u015f\u0131yor. Ortalama \u00fccret ile asgari \u00fccret aras\u0131ndaki makas giderek kapan\u0131yor. \u00dcniversite e\u011fitiminde nitelik d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fc ile birlikte \u00fcniversite ile lise mezunlar\u0131 aras\u0131ndaki \u00fccret makas\u0131 daral\u0131yor. Yani \u00fcniversite e\u011fitiminin getirisi d\u00fc\u015f\u00fcyor. Bir tarafta \u00e7al\u0131\u015fkan ve ba\u015far\u0131l\u0131 gen\u00e7lerimizin eme\u011fi var, di\u011fer tarafta yasa d\u0131\u015f\u0131 yollara sapanlar\u0131n g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serilen ya\u015fant\u0131lar\u0131. Hep tekrar etti\u011fim gibi \u00fcretmeden olmuyor. Her i\u015fin ba\u015f\u0131 \u00fcretim ve adil rekabet. Ekonomi kay\u0131tl\u0131 ve kural bazl\u0131 olmal\u0131. Rekabet ortam\u0131 d\u00fczg\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fmal\u0131. Yolsuzluk ve kara parayla etkin bi\u00e7imde m\u00fccadele edilmeli" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\nM\u00dcS\u0130AD ASGARI \u00dcCRET \u0130\u00c7\u0130N FORM\u00dcL\u00dcN\u00dc A\u00c7IKLADI\r\n\r\nM\u00fcstakil Sanayici ve \u0130\u015fadamlar\u0131 Derne\u011fi (M\u00dcS\u0130AD) Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Asmal\u0131, belirsizliklerin azalt\u0131lmas\u0131 ve spek\u00fclasyonlar\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesi i\u00e7in, asgari \u00fccretin tespitinde kal\u0131c\u0131 bir form\u00fcl\u00fcn bulunmas\u0131n\u0131n elzem oldu\u011funu belirterek, "\u00d6nerdi\u011fimiz form\u00fcl\u00fcm\u00fczde asgari \u00fccret art\u0131\u015f oran\u0131; ge\u00e7mi\u015f 6 ayl\u0131k enflasyon oran\u0131na, yine son 6 ay\u0131n ekonomik b\u00fcy\u00fcme oran\u0131 eklenerek belirlenmektedir. B\u00f6ylece \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n; bir yandan emeklerinin enflasyonun alt\u0131nda ezilmesinin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilecek di\u011fer yandan milli gelir art\u0131\u015f\u0131ndan pay almalar\u0131 sa\u011flanm\u0131\u015f olacakt\u0131r. Bu form\u00fcl, asgari \u00fccretin belirlenmesindeki belirsizlikleri azaltarak reel sekt\u00f6r\u00fcn daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 fiyatland\u0131rma yapmas\u0131na olanak tan\u0131rken, \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n sat\u0131n alma g\u00fcc\u00fcn\u00fc koruyarak gelir da\u011f\u0131l\u0131m\u0131nda olu\u015fabilecek bir k\u00f6t\u00fcle\u015fmenin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ecektir" de\u011ferlendirmesi yapt\u0131.\r\n\r\nASGAR\u0130 \u00dcCRETTE ZAM SENARYOLARI\r\n\r\nAsgari \u00fccret i\u00e7in enflasyon hedefli tahminler a\u015fa\u011f\u0131daki gibi oldu:\r\n\r\n- Zam oran\u0131 y\u00fczde 35 olursa asgari \u00fccret 15 bin 392 lira 70 kuru\u015f olacak.\r\n- Zam oran\u0131 y\u00fczde 40 olursa asgari \u00fccret 15 bin 962 lira 80 kuru\u015f olacak.\r\n- Zam oran\u0131 y\u00fczde 45 olursa asgari \u00fccret 16 bin 532 lira 90 kuru\u015f olacak.\r\n- Zam oran\u0131 y\u00fczde 50 olursa asgari \u00fccret 17 bin 103 lira olacak.\r\n- Zam oran\u0131 y\u00fczde 55 olursa asgari \u00fccret 17 bin 673 lira 10 kuru\u015f olacak.