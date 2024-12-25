VİOP ve Borsa İstanbul’da Yüksek Performans

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), asgari ücret açıklamasının hemen ardından büyük bir sıçrama yaptı. BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, gece seansında yüzde 1,5 oranında bir artışla 10.804 puana yükseldi. Yeni güne de yüzde 1,7’lik bir yükselişle başladı. Borsa İstanbul ise açılışta yüzde 1,8 oranında bir artışla 9.846 puana çıktı. Bankacılık endeksi ise yüzde 3,61’lik bir değer kazanımıyla en çok kazanan sektör oldu.

Faiz İndirimi Beklentisi Piyasada Yükselişe Yol Açtı

Uzmanlar, asgari ücrete yapılan artışın ardından Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin güçlendiğine dikkat çekiyor. Piyasalar, 22 ay sonra ilk kez faiz indirimi açıklaması yapılacağına kesin gözüyle bakıyor ve bunun, bankacılık hisseleri üzerinde olumlu bir etki yaratacağı öngörülüyor. TCMB’nin faiz kararını yarın açıklayacak olması, yatırımcıların odağındaki bir diğer önemli gelişme.

Borsa Yükselmeye Devam Ediyor

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,48 oranında bir artışla tamamlayarak 9.672 puan seviyesini gördü. Bugün ise teknik olarak 10.000 ve 10.150 puan seviyeleri direnç noktası olarak ön plana çıkıyor. Bankacılık sektörünün güçlü performansı, borsadaki yükselişin öncüsü olurken, yatırımcılar önümüzdeki dönemde de bu trendin devam etmesini bekliyor.

Borsa İstanbul’daki bu pozitif hava, asgari ücret artışı ve faiz indirimi beklentilerinin birleşimiyle destekleniyor ve yatırımcılar, yılın ilk çeyreği için umutlu bir tablo çiziyor.