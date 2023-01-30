Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu

Antalya’nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Serik’in Karıncalı Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Karıncalı Mahallesi’ne arkadaşının yanına gitmek için yola çıktığı öğrenilen Sadık Yadırğa’nın kullandığı 07 BDZ 025 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tel çitlere çarparak sulama kanalına düştü. Suyun içinde ters dönen aracı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerinde aracıyla yoldan geçen Aziz Gül isimli vatandaş tarafından sudan çıkarıldığı öğrenilen Sadık Yadırğa, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.