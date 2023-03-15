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Sivas’ta tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı

Sivas’ın Kangal ilçesinde sağanak yağış sonrası tarım arazileri ve bazı evlerin bahçeleri sular altında kaldı.

Asayiş 15.03.2023, 14:52
Sivas’ta tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı

Sivas’ın Kangal ilçesinde sağanak yağış sonrası tarım arazileri ve bazı evlerin bahçeleri sular altında kaldı.

Sivas genelinde 3 gündür etkili olan sağanak yağmur bazı bölgelerde sele neden oldu. Kangal ilçesine bağlı Onaran köyünde tarım arazileri ve bazı evlerin bahçeleri sular altında kalırken, sel cep telefonu kamerasına yansıdı.

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