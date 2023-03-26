Pendik’te eski iş yerini yakmaya çalışan kişi yakalandı

Pendik’te eski iş yerini yakarak zarar vermek isteyen şahıs, emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. “Mala zarar verme” suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

Pendik’te geçtiğimiz cumartesi günü Şeyhli Mahallesi’nde bulunan eski iş yerine giderek yakmaya çalışan A.H.K., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu içerisinde kolonya, pamuk ve peçete bulunan şişeyi yakarak fırlatan ve iş yerine zarar vermeye çalışan kişinin alkol sorunları nedeniyle işten çıkarılan A.H.K. olduğu tespit edildi. Polis, şüphelinin Kavakpınar Mahallesi’ndeki ikametine operasyon düzenledi. A.H.K. isimli şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli, “mala zarar verme” suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.