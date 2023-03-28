Mersin’de fuhuş operasyonu: 2’si ev hapsi, toplam 13 tutuklu
MERSİN'DE ORGANİZE ŞEKİLDE FUHUŞ YAPAN, YAPTIRAN, ARACILIK EDEN VE YER TEMİN EDEN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 14 ŞÜPHELİDEN 1'İNİN SERBEST BIRAKILDIĞI, 2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA EV HAPSİ CEZASI VERİLDİĞİ, 11 ŞÜPHELİNİN İSE TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.
Mersin’de organize fuhuş çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 1’inin serbest bırakıldığı, 2 şüpheliye adli kontrol şartıyla ev hapsi cezası verildiği, 11 şüphelinin ise tutuklanıp cezaevine gönderildiği bildirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin merkezde organize şekilde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin eden şahısların tespitine ve yakalanmalarına yönelik olarak suçla ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede yapılan eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda 7’si yabancı 32 mağdur kadının da alındığı bildirildi. Yabancı uyruklu şahısların il göç idaresine teslim edildiği, şüpheli 14 şahıstan ise 1 şahıs serbest bırakıldığı, 13 şahsın 2’sinin adli kontrol şartıyla ev hapsi uygulandığı, 11 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.