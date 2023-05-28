Kdz. Ereğli’de uygulama ve denetimlerde 3 şahıs yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 27-28 Mayıs tarihlerinde yapılan uygulama ve denetimlerde 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timlerince H.C isimli şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahsa 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca şüpheli şahıs hakkında yakalama emri bulunduğu tespit edildi.

Yine Kdz. Ereğli ilçesinde Çarşı Mahalle bekçilerince F.S isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı madde kullanmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Yine aynı tarihlerde denetimler sırasında E.B. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin maddesi, bir miktar esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.