Kayıtlı olmayan numarayı açtı 800 bin lirasını kaptırdı!

Türkiye'de neredeyse her gün telefonlarımız kayıtlı olmayan numaralar tarafından çalınıyor. Dolandırıcıların bu konuyu fırsat bilmesinden sonra merhaba diyerek başlayan telefon görüşmeleri 'biz yatırım danışmanlık firmasından arıyoruz' diyerek sözlerine devam ediyor. Telefonu açan kişi ya konuşulanları dinliyor yada direk telefonu kapatıyor. Size tavsiyemiz kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramalara itibar etmeyin.

‘İNGİLTERE MERKEZLİYİZ’

Savcılığa yapılan suç duyurusuna göre ‘Demir Tütüncüoğlu’ ve ‘Ahmet Akgün Malkoçoğlu’ isimlerini kullanan iki kişi, H. S.’ye kendilerini “Biz İngiltere merkezli Hit Global Markets’in Türkiye temsilcileriyiz. 200 bini aşkın yatırımcımız var. Yatırımcılarımız kazanç elde ederken biz de komisyon alıyoruz. Yatırımlarınızı, petrol, Altın, kripto para, forex gibi 300 farklı alanda değerlendiriyoruz” iddiasında bulundu.

TÜM BİRİKİMİNİ GÖNDERDİ

H. S., başta biraz tereddüt etse de, ikilinin söylediklerine inandı. H.S. ilk olarak geçen 23 Mart günü, ikilinin kendisine gönderdiği hesaba 7.450 lira yatırdı. H. S., 24-28 Mart tarihlerinde ise tüm birikimi olan 46 bin 500 Euro’yu verilen hesaba yatırdı. H. S., yatırdığı tutarı, cep telefonuna indirmesi söylenen uygulamada da gördü. H. S. en son 6 bin 500 Euro yatırdığı gün, durumdan şüphelendi.

Dolandırıldığını anlayan H. S., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. S., savcılık ifadesinde, şüphelilerin kendisi gibi çok sayıda kişiyi dolandırdığını kaydetti. (hürriyet)