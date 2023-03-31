İzmir’deki havalimanında valiz içerisinden "zehir" çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gerçekleştirilen kontrollerde 36 kilogram skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda bir yolcudan şüphelenerek takibe alındı. Selanik’ten geldiği belirlenen kişi, dış hatlardan ülkeye giriş yapmak üzere iken ekipler tarafından çevrilerek, beraberindeki eşyalar x-ray taramasından geçirildi. Valizlerde şüpheli yoğunluk bulunduğunun görülmesi üzerine narkotik dedektör köpek eşliğinde kontroller başlatıldı. Bu esnada yolcunun şüphe uyandıran tavır ve hareketler sergilemesi ekiplerin dikkatinden kaçmazken, gerçekleştirilen kontrol sonucunda ekiplerin şüphesi boşa çıkmadı.

Narkotik köpeğin yolcunun valizlerine tepki verdiğinin görülmesiyle birlikte detaylı arama çalışması yapıldı. Aramada iki adet valizin içerisinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Yapılan analiz ve ölçümlerde, söz konusu maddenin skunk cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Yakalanan 36 kilogram uyuşturucuya gümrük muhafaza ekiplerince el konuldu.

Öte yandan, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.