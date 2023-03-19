İmamın kaldığı lojman alev alev yandı

Samsun’da bir camide görev yapan imamın kaldığı lojmanda yangın çıktı.

Yangın, İlkadım ilçesi Güngendağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara karayolu kenarındaki Kaldırım Camii’nin yanında bulunan imamın kaldığı lojmanda yangın çıktı. Cami imamı İsmet Söylemez ve ailesi evde olmadığı sırada çıkan yangında, alevler tek katlı binayı sardı. Lojman alev alev yanarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının sobadan çıktığı tespit edildi.