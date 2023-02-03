Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te 2 iş yeri ile bir ikamete yapılan aramalarda gümrük kaçağı makaron, sigara ve nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yeri ile 1 ikamete operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyondaki aramalarda; gümrük kaçağı 23 bin adet makaron, bin 108 adet gümrük kaçağı sigara ve 5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.