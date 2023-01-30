Cezaevi firarisi, Edremit’te jandarmanın sıkı takibiyle yakalandı

Cezaevi firarisi, Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarmanın takibi sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Edremit’in Güre Mahallesi’nde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile birlikte yapılan çalışmada, cezaevi firarisi olarak aranan ve hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.K.’nin Edremit ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Güre Mahallesi’nde saklandığı evde tespit edilen ve JASAT timleri ile jandarma devriyelerinin yaptığı sıkı takip ile firari F.K. yakalandı. F.K., sevk edildiği Edremit Cumhuriyet Savcılığı kararıyla tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi.