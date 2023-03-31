Belediye personelinden örnek davranış

Marmaris Belediyesi güvenlik görevlileri, 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda buldukları içerisinde yaklaşık 50 bin lira değerinde döviz bulunan para dolu çantayı sahibi Rus turiste teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Belediyesinde çalışan özel güvenlik görevlileri Ercan Ayhan ve Turgay Aydoğan, 19 Mayıs Gençlik Meydanı’ndaki gece nöbetleri sırasında yerde sahipsiz bir çanta buldu. İçinde dolar, euro, Türk lirası, pasaport, kimlik bulunan sırt çantasını unutulmuş halde gören Ayhan ve Aydoğan; polis merkezine bilgi verdi. İçinde 50 bin liraya yakın döviz ve Türk lirası bulunan çanta, gerekli incelemelerin ardından kısa sürede sahibi Rus turist Sergei Lunekla’ya ulaştırıldı. Çok mutlu olduğunu dile getiren Lunekla, görevlilere teşekkür etti.

Ercan Ayhan ve Turgay Aydoğan’a örnek davranışlarından ötürü teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, “Belediyemizin her ferdi gibi doğruluktan ve dürüstlükten ödün vermeden çalışan Ercan ve Turgay’a bu örnek davranışları için teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum” dedi.