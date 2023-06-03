Ankara Çayı taştı: Yükselen sular sebebiyle 4 kişi alanda mahsur kaldı

Ankara’nın Sincan ilçesinde çayın taşması nedeniyle bir mandıra sular altında kaldı, 4 kişi alanda mahsur kaldı.

Sincan ilçesine bağlı Akçaören Mahallesi’nde yoğun yağış sebebiyle Ankara Çayı taştı. Taşan sular ile birlikte alanda 4 kişi mahsur kaldı. Çok sayıda dalgıç ve itfaiye ekibi mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda 25 büyükbaş ise sular altında kalan alanda mahsur kaldı. Sincan’da bulunan özel bir çiftlikte mahsur kalan vatandaşlar dalgıçlar tarafından kurtarılmayı beklerken tüm yetkililerden ise yardım talebinde bulundu.

Alanda mahsur kalan vatandaşlardan olan Mustafa Akbulut, “Mandırada 25 hayvanım var. Yaklaşık 10 ton yemim sular altında kaldı. Şu anda hiçbir malım kalmadı. 4 kişi burada mahsur kaldık. Yardım bekliyoruz” dedi.

Çok sayıdaki itfaiye ekipleri alanda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.