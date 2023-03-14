Afyonkarahisar’da cinayet işledi, Isparta’da yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki termal bir tesiste gece birlikte kaldığı kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli Isparta da yakalandı.

Olay, Bolvadin Belediyesi tarafından işletmeciliği yapılan Heybeli Termal Tesisleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesiste konaklayan Kazım Ç., ile Ebru T., arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Kazım Ç., Ebru T.’yi bıçaklayarak kaçtı. Ardından çevredekileri kavga seslerini duyup ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirlerken, kaçan Kazım Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bir süre sonra Kazım Ç., Isparta’nın Yalvaç ilçesinde polise giderek teslim olup olayı anlattı. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.