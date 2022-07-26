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AFAD'dan Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama

AFAD Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Asayiş 26.07.2022, 09:37 26.07.2022, 10:32
AFAD'dan Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Kahramanmaraş.Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

#deprem #Kahramanmaraş #AFAD
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