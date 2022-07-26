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MSB:"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."
AFAD'dan Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama
AFAD Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama yaptı.
Asayiş 26.07.2022, 09:37 26.07.2022, 10:32
AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçmiş olsun Kahramanmaraş.Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."