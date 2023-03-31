60 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli’de bir ikamette 60 bin 600 TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı. 2 şüpheliye ev hapsi verilirken bir şahıs ise cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 10 Kasım 2022 tarihinde Kartepe bir ikamette 60 bin 600 TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Şikayet üzerine araştırma yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri N.D., S.İ., K.D. isimli şahısların hırsızlık konusuna karıştığını tespit etti. 29 Mart tarihinde Sakarya’da yapılan operasyon neticesinde 3 şüpheli de yakalandı. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D. ile S.İ.’ye ev hapsi verilirken K.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.