Arzum, bu yıl sekizincisi düzenlenen Ankara Kahve Festivali’ne yeni OKKA Espresso Serisi ile hazırladığı ikramlarıyla damga vurdu. İstanbul Kahve Zirvesi’nden sonra ilk kez Ankara Kahve Festivali’nde kahve tutkunlarıyla buluşturulan yeni seri, festival katılımcılarından büyük beğeni topladı. Katılımcılar, markanın 10. yılında tüketicileri ile buluşturduğu Arzum OKKA Espresso Serisi ile hazırlanan ikramlarla espresso serisini deneyimleme fırsatı buldu. Arzum OKKA Türk kahvesi makineleri ile hazırlanan bol köpüklü Türk kahveleri de festival katılımcılarının keyifli anlarına eşlik etti.

Arzum OKKA kahvedeki uzmanlığını espressoya taşıyor

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Ankara Kahve festivaline dair görüşlerini paylaştı “Türk kahvesi ve kültürü Arzum için bir tutku ve sahiplendiği kültürel bir hazine. Arzum olarak bu hazinenin uzun yıllar boyunca yaşaması, kültürün tüm dünyaya yayılması adına büyük bir çaba göstermekteyiz. Fakat böylesi etkinliklerde artık yalnızca Türk kahvesi makinelerimizle değil, lansmanını kısa bir süre önce gerçekleştirdiğimiz Arzum OKKA Espresso Serimiz ile de yer alacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu ürün serisi ile birlikte Arzum OKKA yalnızca Türk kahvesinin değil, tüm kahve çeşitlerini kapsayıcı bir marka haline geldi. Arzum OKKA Espresso Makinesi Ailesi, Arzum OKKA’nın Türk kahvesindeki uzmanlığını espressoya yansıttığı bir ürün serisi ve bu alanda her bir ürün kendine has ve ayırt edici özellikleriyle öne çıkıyor. Bu ürün serisi ile kullanıcılarımıza uzun yıllardır yaşattığımız kahve keyfini bir adım ileriye taşıyoruz”.

Kahveye dair atölyeler, seminerler, farklı aktivite alanlarında yeni deneyimler ve sevilen müzisyenlerin konserlerine sahne olan festivalde, Arzum Kurumsal Mutfak Şefi Murat Çakmak’ın çok fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Arzum Thermogusto ile hazırladığı çilekli frozen limonata ikramı festivalin enerji kaynağı oldu.