Edinilen bilgiye göre, Çoruh Nehri Baraj Gölü’nde Kaledibi İskele mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple bir tekne battı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile Çoruh Arama Kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Olayda biri ağır olmak üzere Mete Okumuş, Ebru Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş, Ümit Yerlikaya yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Artvin şehir merkezinde Çoruh Nehri'ne tekneyle gezintiye çıkan kalabalık grup teknenin alabora olması sonucu battı. Olay yerine can kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

CAN PAZARI YAŞANDI

Olay yerine can kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Ekipler kalbi duran Mete Okumuş ismindeki kazazedeye kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Artvin'in tanınmış eşraflarından Metin Okumuş'un oğlu olduğu öğrenilen Mete Okumuş'un tedavisi Artvin Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralıları ziyarete giden Artvin halkı Hastane önünde iyi haberler almayı bekliyor.

Vali Ünsal’dan batan tekneyle ilgili ilk açıklama

Vali Ünsal açıklamasında: “Bugün Çoruh Nehri üzerinde Kaledibi mevkisinde saat 20.30 sıralarında Ümit Yerlikaya isimli bir vatandaşımıza ait teknede 5 vatandaşımız geziye çıkıyorlar. Yaralı vatandaşlarımızdan birini ifadesine göre, ALABORA olacaklarını anladıkları anda can yeleklerini giyiyorlar, dolayısıyla su üzerinde kalabiliyorlar. Sonrasında alabora olan tekne batıyor. Ekiplerimizin müdahalesiyle 5 vatandaşımız da kurtarıldı, hastaneye acilen sevk edildi. 4 vatandaşımızın sağlık durumu iyi olmakla birlikte bir vatandaşımızın hayatı tehlikesi bulunmaktadır. Tüm vatandaşlarımıza çok büyük geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.