Aras, lojistiğin yalnızca bir taşımacılık faaliyeti değil; üretim, ticaret, tedarik zinciri yönetimi ve uluslararası rekabetin temel unsuru olduğunu vurguladı.

“Lojistik olmadan hiçbir şeyin olmayacağı gerçeği artık tüm dünyada kabul edilen bir olgudur. Bu kadar kritik bir alanda elde edilen başarıların görünür kılınması ve taçlandırılması büyük önem taşımaktadır. Atlas Lojistik Ödülleri, ülkemiz lojistik sektörünün emeğini ve yetkinliğini en saygın biçimde temsil eden bir organizasyondur.” diyen Aras, Türkiye’nin uluslararası ulaştırma ağlarındaki stratejik konumuna da dikkat çekti.

“Türkiye, Asya, Avrupa ve Orta Doğu arasında doğal bir köprü görevi görerek bölgesel ve küresel lojistik akışların merkezinde yer almaktadır. Türk lojistik sektörü, dinamik yapısı, dijitalleşme ve yeşil lojistikteki atılımlarıyla uluslararası rekabette önemli bir aktör haline gelmiştir. Bu başarı, sektör paydaşlarımızın vizyonu, disiplini ve kararlılığı sayesinde gerçekleşmektedir.”

Aras, özellikle genç lojistik profesyonellerin sektöre getirdiği yenilikçi bakış açısının takdir edilmesi gerektiğini belirterek, ödüllerin bu anlamda motive edici bir rol oynadığını ifade etti.

“Atlas Lojistik Ödülleri, yalnızca bir yarışma değil; sektörümüzün gelişim potansiyelini ve küresel vizyonunu ortaya koyan bir platformdur. Bu nedenle başta genç meslektaşlarımız olmak üzere tüm lojistik camiamızı bu saygın organizasyonda yer almaya ve başarılarını paylaşmaya davet ediyorum.”

UND olarak, yıllardır kesintisiz biçimde destek verdikleri Atlas Lojistik Ödülleri’nin, Türk lojistik sektörünün uluslararası arenadaki güçlü konumunu pekiştirdiğini belirten Aras, “Atlas, lojistiğin geleceğini şekillendiren fikirleri, kurumları ve profesyonelleri buluşturan bir vitrindir.” dedi.

Ödül Töreni 20 Kasım 2025 Tarihinde Gerçekleştirilecek

Aysberg Basın Yayın tarafından organize edilen Atlas Lojistik Ödülleri yarışmasının töreni 20 Kasım 2025 tarihinde önceki yıllarda da olduğu gibi EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Online Yarışmada Aday Önermek İçin Son Tarih: 17 Ekim 2025

Atlas Ödülleri’nin heyecanla devam eden kategorisi online yarışmada aday önerme süreci 17 Ekim 2025 Cuma 17.00’ye kadar devam edecek. “Online Yarışma Kategorisi” için aday önerme işlemleri https://www.lojistikodulleri.com/online-yarisma/ web adresinden yapılıyor. Aday önerme sürecinin ardından adayların internet ortamında oylanmasının yapıldığı ikinci etap başlayacak.

Kurumsal Kategori Başvuruları 4 Kasım 2025 Tarihinde Sona Eriyor

Atlas Lojistik Ödülleri için geri sayımın başlamasıyla birlikte heyecan giderek yükseliyor. “Ulaştırma Bakanlığı Belgeli Hizmetler”, “Oda ve Derneklere Kayıtlı Hizmetler” ve “Jüri Özel Ödülleri” alt dallarından oluşan “Kurumsal Yarışma Kategorisi” için kayıt olma süresi 4 Kasım 2025 Salı günü 18.00’de sona erecek. Kurumsal başvurular https://www.lojistikodulleri.com/basvuru-formlari/ adresindeki formlar aracılığıyla yapılabiliyor.

Yarışmaya katılım süreci:

Kurumsal yarışma ile ilgili başvurular web sitesindeki başvuru formları aracılığıyla yapılıyor. Online yarışma kategorisi ise iki etaptan oluşuyor. İlk etapta adaylar online olarak gösteriliyor, ikinci etapta belirlenen adaylar dijital ortamda oylanıyor. Atlas Lojistik Ödülleri 2025 kurumsal başvuru ve online oylama işlemlerinin tümü https://www.lojistikodulleri.com/ adresi üzerinden yapılmaktadır. Tüm başvuru işlemleri ücretsizdir.