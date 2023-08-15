Ares Logistics, Romanya’daki yapılanmasını ve faaliyetlerini daha da güçlendiriyor. Ares Logistics Kurucu Ortağı Engin Kırcı, İspanya ve Fransa’daki şirket, ofis ve araç yatırımlarının yanı sıra Romanya’daki şirketleriyle de globalleşme yolunda önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Kırcı, Romanya’nın Türkiye-Avrupa taşımalarında stratejik bir yeri olduğunu, Avrupa içi ve Avrupa-BDT hattındaki lojistik operasyonlarını da bu ülkeden organize edebildiklerini söyledi.

Romanya’daki araç sayısı yüzde 20 arttı, Satın alma planlar dahilinde

Romanya’nın Avrupa ulaşım ağındaki konumunun Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrası daha da pekiştiğini belirten Kırcı, “Bu ülkedeki yapılanmamız taşımalarımızı anlık organize edebilmemize ve güçlü büyümemize destek oluyor.” dedi.

Kırcı, taşımalarının önemli kısmını Türkiye-Avrupa hattında yaptıklarına dikkati çekerek, “Bunun yanında Avrupa ülkelerinin kendi arasında da lojistik hareketlilik sürüyor. Talebe en iyi şekilde yanıt verebilmek için Romanya’daki araç sayımızı yüzde 20 artırdık. Stratejik büyüme hamlelerimiz dahilinde ülkede şirket satın alma fırsatlarını da değerlendirebiliriz.” diye konuştu.

Dış ticaret hacmi ve lojistik talep hızlı büyüyor

Türkiye ile Romanya arasındaki dış ticaret hacminin son iki yıldır ocak-haziran döneminde 5 milyar doların üzerinde seyrettiğini belirten Kırcı, bu hattaki taşımacılık taleplerinin de benzer şekilde büyüdüğünü aktardı. Kırcı sözlerini şöyle tamamladı:

“Ukrayna-Rusya savaşı, Romanya’yı bölge yatırımları için önemli bir alternatif haline getirdi. Biz de Romanya ve Avrupa taşımalarında pazar payımızı artırarak Türkiye’nin hizmet ihracatına daha fazla katkı sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece Romanya’da değil bütün Avrupa’da filomuzu ve lojistik altyapımızı güçlendirecek yatırımlarımız bundan sonra da devam edecek.”