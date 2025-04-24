Coliseum Alfonso Pérez Stadı’nda oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, 21. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şık şutla topu ağlara göndererek Real Madrid’i öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, genç yetenek 78. dakikada yerini Dani Ceballos’a bıraktı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca mücadele, 1-0 Real Madrid’in üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu galibiyetle puanını 72’ye yükselten başkent ekibi, lider Barcelona’yla arasındaki farkı 4 puana indirdi.
La Liga’da şampiyonluk yarışının iyice kızıştığı haftalarda, Arda Güler’in gösterdiği çıkış teknik direktör Carlo Ancelotti’nin elini güçlendirirken, taraftarlardan da tam not aldı.
Real Madrid, ligin 34. haftasında sahasında Celta Vigo’yu ağırlayacak. Barcelona ise Girona deplasmanında puan arayacak.