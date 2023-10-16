SUV araçların şehir içi ve arazide kolay kullanıma sahip olduklarını ve yüksek konfor içerdiklerini ifade eden Aras, Renault ve Dacia markalarının SUV segmentindeki öncü rolü ve güncel takas destek kampanyaları hakkında konuştu.

TÜKETİCİLERİN GÖZDESİ: SUV ARAÇLAR

SUV sınıfının hızlı yükselişinin nedenlerinden bahseden Didem Aras, “SUV gövde tipi ve C-SUV alt segmenti dünyada ve Türkiye’de her geçen gün daha da güçleniyor. Asfaltın yanı sıra hafif arazi koşullarında kullanılabilen ve hafta sonu kaçamaklarında doğada rahatça ilerleyebilmek için tasarlanan SUV(Sport Utility Vehicle) otomobiller, sürüş koşulları bakımından kullanıcısına zengin bir yelpaze sunuyor. Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan SUV araçlar, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline gelmiş olan SUV'lar özellikle yerden yüksek ve gösterişli yapısı nedeniyle tüketicinin bir numaralı tercihi olma yolunda hızla ilerliyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 46 pay ile SUV araçlar oldu ve böylece otomotiv pazarında satılan neredeyse her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti.” dedi.

“RENAULT VE DACİA, SINIFIN ÖNCÜLERİNDEN”

SUV sınıfının en çok tercih edilen modellerine imza atan Renault ve Dacia markalarının SUV piyasasına yön verdiğini ifade eden Aras, “Renault, her geçen gün büyüyen C segmentine Yeni Renault Austral, Renault Captur ve Renault Koleos ile; Dacia ise piyasanın en çok tercih edilen SUV araçlarından biri olan Duster ile damgasını vurmuş durumda. Sürüş konforu, gelişmiş güvenlik paketleri ve iç-dış dizaynı ile tüm beklentileri karşılayan, 'Bugüne kadarki en iyi Renault' olarak konumlandırılan ve AUTOBEST jürisinin '2023 Avrupa'nın Satın Alınacak En İyi Otomobili' ödülüne layık gördüğü Yeni Austral, markanın SUV araçlar için olan ciddiyetini gösteren oldukça başarılı bir model. Renault Captur da SUV piyasasında adını geniş motor seçenekleri, yüksek satış adetleri ve dikkat çekici tasarımıyla adını oldukça duyurdu. Ek olarak Renault Koleos, markanın lüks SUV sınıfına olan imzası durumunda. Dacia kanadında ise uzun süredir tüketicinin yüksek beğenisini karşılamış, ekonomik fiyatı ve zengin donanım seçeneği ile yıllar içerisinde Türk tüketicisinin kalbinde taht kurmuş olan Duster, grubun en öne çıkan modellerinden biri konumunda.” diye konuştu. Renault ve Dacia’nın yapmış olduğu kampanyalar ile de rekabetçiliğinin yüksek olduğunu vurgulayan Aras, “Renault ve Dacia, yüksek mühendislik ve kalitedeki araçlarını, uygun ödeme koşulları ile müşteriye sunmakta oldukça başarılı olan markalar. Ekim ayına özel Renault Austral’da geçerli 100.000 TL, Renault Captur’da geçerli 75.000 TL, Renault Koleos’da geçerli 50.000 TL ve Dacia Duster’da geçerli 60.000 TL takas indirimleri ile müşterileri için oldukça cazip seçenekler sunuyor.” şeklinde konuştu.