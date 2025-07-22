Uluslararası kargo gönderilerinde Aras Global iştirakiyle yenilikçi çözümler sunan Aras Kargo hem KOBİ’lerin global e-pazaryerine entegre olmasını kolaylaştırıyor hem de bireysel gönderilerde avantaj sağlıyor. Aras Global’ın avantajlarına dikkat çekmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa ülkelerine ilk kez gönderim yapacaklara özel bir kampanya hayata geçti. Kampanya kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa ülkelerine gerçekleştirilecek 3Kg/DS’e kadar ilk gönderilerden 1 Amerika Birleşik Devletleri doları alınacak.

KOBİ’lere global ilham: Mardin’den Meksika’ya, Tokat’tan Tokyo’ya

Bize Her Yer Aras söylemiyle Aras Global’ in dağıtım ağına dikkat çeken Aras Kargo, aynı zamanda global vizyonunu yaratıcı bir dil ve teknolojik bir kurguyla buluşturuyor. Aras Kargo’nun sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolarında yapay zekâ desteğiyle konuşan Aras Kargo kutu karakterleri, dünyanın dört bir yanında o kültürlere özgü kıyafetlerle teslimat yaparken görülüyor. “Mardin’den Meksika’ya, Muğla’dan Mumbai’ye, Tokat’tan Tokyo’ya” gibi akılda kalıcı sloganlarla desteklenen kampanya, sağlanan hizmetin global ve kapsayıcı yapısına dikkat çekerken KOBİ’lerin dünyaya açılma hayallerine ilham kaynağı oluyor.

Aras Global ile yut dışına gönderim yapmak çok kolay

Aras Global ile yurt dışına gönderim yapmak isteyen kullanıcılar platform üzerinden anında fiyat teklifi alabiliyor ve ücreti online ödeyebiliyor. Her ölçekten e-ticaret şirketi ve bireysel kullanıcılar, farklı lojistik sağlayıcılarından fiyat ve gönderim zamanı karşılaştırması yapabiliyor. Dünyanın önde gelen e-pazaryerlerine tam entegrasyon ile ürünlerini kolayca gönderebiliyor. Aras Kargo’nun hızlı ve güvenilir teslimat hizmetlerinin ayrıcalığını yaşayan kullanıcılar yurtdışı gönderileri için gerekli belgeleri hazırlama, gümrük beyannamelerini doldurma ve diğer gümrük süreçlerini kolaylaştırma konusunda da Aras Global’den rehberlik hizmeti alabiliyor. Herkesin kolayca kullanabileceği bir deneyim sunan Aras Global platformuna arasglobalcargo.com adresinden ulaşılabiliyor.