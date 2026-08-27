Afyonkarahisar'da 100'ün üzerinde motosiklet tutkunu, Büyük Taarruz'un 104. yılı dolayısıyla Kocatepe'ye 'Zafer Sürüşü' gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında motosiklet tutkunları Anıtpark önünde bir araya geldi. TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız'ın verdiği startın ardından motosikletliler, Kocatepe'ye doğru yola çıktı. Kocatepe'ye ulaşan motosiklet tutkunları, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Büyük Taarruz'un 104. yılında motosiklet tutkunlarıyla Kocatepe'de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zafer Sürüşü'ne 100'ün üzerinde motosiklet tutkununun katıldığını belirten Akülke, 'Afyonkarahisar ve çevre illerden gelen motosikletlilerimizle birlikte bu yıl da Kocatepe'deki anma programımızda bir aradayız. Ne yapsak bu topraklar için azdır. TMF olarak elimizden geldiği kadar sosyal sorumluluk projeleri içerisinde olmaya çalışıyoruz. Kocatepe, çok değerli ve anlamlı bir mekan. Ülkemizin varlığına Malazgirt'ten sonra ikinci imza yeri. Büyük Taarruz'un başladığı yer. Buraya hep birlikte sahip çıkalım' dedi.