Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "GastroFest" lezzet şöleninde Konya'nın gastronomide iddialı olan mutfağı ön plana çıkartılarak bir birinden lezzetli yemekleri sergilendi. Konya'nın yağlı somunu, Etliekmeği, bıçak arası, bamya çorbası, höşmerim tatlısı, saç arası, düğün pilavı ve coğrafi işareti almış tüm yemekleri adeta görücüye çıktı.



Damakları çatlatan lezzetlerden etli ekmekler fırınlara atıldı kazanlarda düğün pilavları ziyaretçilere ikram edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışta yaptığı konuşmada 2019 yılında başlattıkları gastronomi serüveninin, her geçen yıl büyüyerek yoluna devam ettiğini belirtti. Konya'nın gastronomi anlamında çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "10 bin yıldır şehir hayatını devam ettirebilmiş dünyanın ender yerleşim yerlerinden birinde bulunuyoruz. Bu yıl çok daha güçlü bir şekilde 2025 yılında 3. Gastronomi Festivali'mizi gerçekleştiriyoruz. 07 Eylül Pazar akşamına kadar buradayız ve herkesi gönüllerini doyuracak damaklarını bayram ettirecek Konya'nın Gastronomi Festivali'ne davet ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konya Gastronomi Festivali'nin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kalehan Ecdat Bahçesi'nde düzenlenen 3. Konya GastroFest'in açılış programına; Konya Valisi İbrahim Akın, milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, farklı ülkelerden büyükelçiler, ilçe belediye başkanları, Türkiye'nin ünlü şefleri, akademisyenler, şehir içi ve şehir dışından misafirler katıldı.





"10 bin yıldır tarım ve yemek pişirme geleneği devam ediyor"

Başkan Altay, "Türkiye'de en çok coğrafi tescil alan ikinci ildeyiz. 86 ürünümüz coğrafi tescil aldı, bir ürünümüz Avrupa Birliği'nden coğrafi tescil aldı. Dolayısıyla tanıtacak çok şeyimiz var. Ayrıca Konya, mutfak kültürünün çok kadim olduğu bir şehir. Çatalhöyük, dünyanın ilk şehri ve o şehirde yapılan kazılarda buğday taneleri ve ekmekler bulundu. Buradan anlıyoruz ki 10 bin yıldır bu topraklarda tarım ve yemek pişirme geleneği devam ediyor." ifadelerini kullandı. Konya'nın bir darülmülük olduğunu ve Selçuklu'ya 200 yıl başkentlik yapmış bir şehir olduğunu aktaran Başkan Altay, "Sadece Konya değil civarda yetişen ürünlerin de saray kültürü ile saray mutfağının kendine has yapısıyla sultanlara layık bir şekilde sunulacak hale getirildiği bir mutfak kültürümüz var. Ayrıca Konya türbesi olan tek aşçının bulunduğu Hz. Mevlana'nın aşçısı olan Ateşbaz-ı Veli Hazretlerinin metfun olduğu şehirdeyiz. Mevlevi mutfak kültürünü de yansıtan, bu mutfak kültürü harmanladığımız bugüne taşıdığımız lezzetlerimizi Türkiye'ye tanıtmak için bu festivalimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.



Festival pazar akşamına kadar devam edecek

Festivalin çeşitli etkinlikler, atölye çalışmaları, konserler ve birbirinden lezzetli tatların yer aldığı stantlarla dolu dolu geçeceğini dile getiren Başkan Altay, "100 esnafımız burada stantlar açtı. Konya kültürünü tanıtıyor ama bununla birlikte birçok etkinliğimiz var. 60'a yakın söyleşimiz, 40 etkinliğimiz, 180 ünlü aşçımız burada atölyeye çalışmalarında hünerlerini ve Konya mutfağını gösterecekleri programlar yapacak. Konserlerimiz olacak, 4 gün boyunca dolu dolu bir festival geçireceğiz." dedi.



Hem milli maç hem de lezzet şöleni Konya'da olacak

Başkan Altay, 7 Eylül Pazar günü Konya'da oynanacak Türkiye-İspanya maçına da değinerek, "Ayrıca festivalimiz çok önemli bir zamana tevafuk etti. 7 Eylül'de Konya'da Dünya Kupası elemeleri kapsamında Türkiye ile İspanya'nın maçı var. Dolayısıyla şehir dışından birçok insanımız Konya'ya gelecek, programlarını biraz erken yapsınlar. Hemen stadyumun yanı başında Kalehan Ecdat Parkı'nda 100 esnafımız ve Türkiye'nin ünlü aşçıları onlara Konya'nın gastronomisini tanıtmak için tüm hazırlıklarını yaptı. Böylece gelen misafirlerimize de Konya'nın lezzetlerini tanıtmış olacağız. Ayrıca son dönemde yapmış olduğumuz Gastronomi Festivali, Bilim Festivali, Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri gibi programlarımız sadece Konya için değil Konya'nın başkentliğine vurgu yapan civar illerdeki insanlarımızın da çok ilgisini çekiyor. Onun için sadece Konyalı hemşehrilerimi değil bölgeden ulaşabilecek herkesi Konya'nın bu güzelliklerini tanıtmaya bu eşsiz parka davet ediyorum. Burası Kalehan Ecdat Parkı, burası da Türkiye'nin en güzel temalı parklarından birisi. Pazar akşamına kadar buradayız ve herkesi gönüllerini doyuracak damaklarını bayram ettirecek Konya'nın Gastronomi Festivali'ne davet ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



Konya valisi akın; Gurur verici bir festival

Konya Valisi İbrahim Akın da festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Festivalin gelecek kuşaklara ilham olacağına inandığını dile getiren Vali Akın, "Etkinliklerimiz çeşitliliği ve zenginliğiyle gerçekten gurur verici." dedi. Konuşmaların ardından üniversitelerin aşçılık bölümünden mezun olanları temsilen 4 öğrenciye, Mevlevi geleneğini sürdürmek amacıyla kuşak giydirildi.

Mevlevi mutfağı aşçısı Ateşbaz-ı Veli Türbesi'nden getirilen tuzun protokol üyeleri tarafından Türk mutfağında bolluğun, bereketin simgesi olan toyga çorbasına atılmasının ardından stantlar gezildi.



Söyleşiler, atölye çalışmaları, konserler, yarışmalar, sergiler

100 esnafın stant açarak katkı verdiği Gastronomi Festivali kapsamında; 60 söyleşi, 40 atölye çalışması, 4 büyük konser ve 180'e yakın ünlü şef, yüz binlerce ziyaretçiye Konya mutfağının kadim lezzetlerini sunacak. 3. Konya GastroFest 7 Eylül Pazar gününe kadar Kalehan Ecdad Bahçesi'nde ziyaret edilebilecek.