Savaş sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış girişimlerini hatırlatan ve teşekkür eden Voronin, “Türkiye, Kırım Özerk Cumhuriyeti dâhil olmak üzere Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınan sınırları dâhilinde toprak bütünlüğünü desteklediğini sürekli olarak beyan etmiştir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış girişimlerini hatırlıyor ve takdir ediyoruz” dedi.



Antalya'da açıklanan son verilere göre 100 bin 692 yabancı uyruklu şahsın oturma izni bulunuyor. Rusya-Ukrayna savaşının ardından en çok göç ettikleri Antalya'da Ukrayna'yı temsil eden Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.



Ukraynalıların yaklaşık yüzde 50'si göç etti

Türkiye'nin Ukrayna vatandaşlarının geçici barınma yeri arayışında maksimum düzeyde uygun bir ortam sunduğuna dikkat çeken Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, 2022 yılının Şubat ayından Ağustos ayına kadar, 50 bin ile 70 bin arasında Ukraynalı vatandaşın Antalya'ya göç ettiğini açıkladı.

Voronin, “Pek çok Ukraynalı, savaşın kısa sürede sona ereceği ve kendilerinin kısa sürede vatana dönecekleri umuduyla, geçici olarak ikamet ettikleri yerleri kaydetmemişlerdir. Gayrıresmi verilere göre, 2022 yılının Şubat ayından Ağustos ayına kadar, 50 bin ile 70 bin arasında Ukraynalı, Antalya iline göç etmiştir. Bununla birlikte, 2023 yılı boyunca, burada sürekli ikamet etmekte olan Ukraynalıların sayısının belirgin biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bizim verilerimize göre, Ukraynalıların yüzde 30 ila 50'si, ya Ukrayna'ya geri dönmüş ya da başka ülkelere göç etmiş bulunuyor. Bugün itibariyle resmi verilere göre Antalya'da ikamet izni olan 15 bin 272 Ukraynalı yaşamaktadır. Aynı zamanda, iradesi ve isteği dışında Vatanlarını geçici olarak terk etmek zorunda kalan tüm zorunlu göçmenlerin aktif bir şekilde evlerine dönmelerini umuyoruz” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna ve Türk halkları uzun bir ilişki geçmişine sahip olduğuna dikkat çeken Oleksandr Voronin, iki ülke arasında stratejik bir ortaklık kuran ve bunun uygulanması için kurumsal mekanizmayı tanımlayan Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin kurulmasına ilişkin Ortak Bildiri'nin 25 Ocak 2011 tarihinde imzalanmasının, ilişkilerin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret etti. Voronin, şöyle devam etti:

“3 Şubat 2022 tarihinde ise Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Taraflar, bunun yürürlüğe girmesi için çalışmalarına devam ediyor. Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler, hem ikili hem de çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde güven, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ruhu içinde dinamik bir şekilde gelişmekte olup, destek ve karşılıklı faydalı işbirliğinin sağlanması ve Karadeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın tesis edilmesini amaçlamaktadır. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna topraklarına yönelik geniş çaplı saldırısının başlangıcından bu yana, Türkiye, Kırım Özerk Cumhuriyeti dâhil olmak üzere Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınan sınırları dâhilinde toprak bütünlüğünü desteklediğini sürekli olarak beyan etmiştir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış girişimlerini hatırlıyor ve takdir ediyoruz.”



“Ukrayna pazarında ticaret yapmak isteyenlere destek vermeye hazırız“

Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Ukrayna-Türkiye iş birliğini bölgesel düzeyde canlandırmak için iki ülke arasında kapsamlı bir yasal düzenleme üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Voronin, şöyle devam etti:

“Halihazırda Sumı ve Muğla ile Herson ve Mersin devlet idareleri arasında ticari ve ekonomik iş birliği anlaşmaları imzalanmıştır. Odesa ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odaları arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Odesa ve Antalya devlet idareleri arasında ticari, ekonomik, bilimsel, teknik ve kültürel işbirliği anlaşmasının imzalanmasına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Türk girişimcilerin Ukrayna'daki özelleştirme süreçlerine katılımı da önemli bir konu olmaya devam etmektedir. Böyle bir ihtiyaç olduğunda, Konsolosluk, ülkemde savaşın devam etmesine rağmen son derece çekici ve perspektif Ukrayna pazarına girişlerinde her türlü desteği sağlamaya hazırdır.”



“Antalya'da emlak fiyatları son yıllarda önemli ölçüde arttı”

Savaşın ardından Ukrayna vatandaşlarının en çok Antalya'yı tercih etmesinde, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin öne çıktığını kaydeden Oleksandr Voronin, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya geniş çaplı saldırısından önce, 2021 yılında 2 milyondan fazla Ukraynalı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktardı. Voronin, “Savaş sona erdikten sonra bu rakamın sadece eski seviyesine dönmekle kalmayacağına, aynı zamanda artacağına inanıyorum. Antalya'da yaşamın zorluklarından bahsedecek olursak, bu muhtemelen öncelikle ekonomik faktördür. Antalya'da emlak fiyatları son yıllarda önemli ölçüde arttı. Burada uzun süre yaşayan insanların finans kaynaklarını aramaları gerekiyor. Ancak Türkiye'de yabancılar için resmi çalışma izninin alınmasının zor olması, buna bir engel oluşturuyor. Öte yandan, Ukrayna'da savaşın sürdüğü bu şartlarda, Ukraynalıların Türkiye'de çalışması konusuna daha fazla dikkat göstermemiz gerekir ve bu, şu anda Antalya'da yaşamakta olan Ukraynalıların eğitimlerini, profesyonel niteliklerini ve yabancı dil bilgilerini kullanmak yoluyla, özellikle turizm ve hizmet alanlarında çalışma konusunda, her iki tarafa da fayda sağlayan bir ortaklığın ortaya çıkmasına hizmet eder” diye konuştu.



Antalya'da 279 Ukrayna sermayeli Türk şirketi var

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın verilerine göre, Şubat 2024 itibariyle Antalya'da 279 Ukrayna sermayeli Türk şirketi kaydedildiğini açıklayan Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Ukrayna vatandaşlarının inşaat, tekstil ve gıda sanayi, bilgi teknolojisi, turizm, ulaşım ve hizmet sektörü gibi alanlarda aktif olarak ticari faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Voronin, “Konsolosluk, vatandaşlarımızın iş alanında yerel mevzuata uymalarını sağlama konusunda büyük bir ilgi göstermektedir. Bu amaçla, daha bu yıl Antalya ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odaları yönetimi ve ilgili çalışanları ile Ukraynalı girişimcileri tanıştırma toplantıları düzenledik ve bu toplantılarda Türk şirket mevzuatındaki son değişiklikleri, tüzel kişilerin tesciline ilişkin usulleri ve Türkiye'de iş yapma sırasında ortaya çıkan sorunları ele aldık” dedi.



Antalya'da ilk 7 ayda 120 Ukraynalı, Türk vatandaşla evlendi

Oleksandr Voronin, Ukrayna vatandaşlarının Antalya'ya yerleşmesinin ardından iki ülke vatandaşlarının evlenme oranının arttığını da ifade etti. Voronin, şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle bu yılın yedi ayı boyunca Konsolosluk, Türk vatandaşlarıyla evlenmek için gerekli belgeleri yaklaşık 120 Ukrayna vatandaşına düzenlemiştir. Ukrayna ve Türkiye vatandaşları arasında gerçekleşen evliliklerin ardından çoğu Ukraynalı Türk vatandaşlığına geçiyor ve bu, Ukraynalıların Türk vatandaşlığını almalarına en yaygın esas.”



Bin 500 yetim çocuk Antalya'ya getirildi

Antalya'da bulunan tüm kurumlarla iş birliği halinde olduklarını ifade eden Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, öncelikle Antalya Valisi Hulusi Şahin'e destekleri için teşekkür ederek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya Müdürlüğü ile olan çalışmalarının kendileri için çok değerli olduğunu bildirdi. Voronin, “Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya Müdürlüğü ile işbirliğimiz dikkate değer. Bu kurum, üç yıldan beridir, günün her saatinde, 2022 yılının ilkbaharında Ukrayna'nın tehlike içindeki bölgelerinden tahliye edilerek, Antalya'ya getirilmiş olan yetim çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor. Başlangıçta sayıları bin 500'ü bulan yetim çocuklardan günümüzde yaklaşık 200 çocuk kalmış durumda ve bunlar, Antalya Beldibi'nde otelde barınıyor. Savaş nedeniyle buraya gelmiş olan Ukrayna vatandaşlarına yardım eden hayır kuruluşları ve vakıflar, bize çok yardımcı oluyor. Bunların başında, UNICEF'in yerel teşkilatı, Türkiye Kızılay Derneği ve ASAM geliyor. Biz, bu kuruluşlara, bu yardımlarından ötürü son derece minnettarız” dedi.



“Antalya, önemli bir iş merkezi haline geldi”

20 yıldır Ukrayna'nın diplomasi işlerinde görev yaptığının altını çizen Oleksandr Voronin, ilk yurt dışı görevini 2007-2011 yılları arasında Ankara'da yaptığına değindi. Türkiye'nin kendisi için çok önemli olduğunu aktaran Voronin, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Antalya'da çalışmak ve yaşamak, bana özel bir tecrübe ve kaygılar getirdi ki bunlara Ukrayna'da meydana gelen son olaylar, hiç şüphesiz, etki ediyor. Genel olarak, ben, ailemle, buradaki sayısız tarihi eserden, bu bölgenin zengin tarihsel mirasının modern, konforlu bir hayatla birleşmiş olmasından olumlu izlenim elde ediyoruz. Antalya, son yıllarda, dünya çapında bir turizm merkezi olmanın yanı sıra, çok sayıda ünlü uluslararası fuar etkinlikleri ve sanayi üretiminin gelişmesiyle, önemli bir iş merkezi haline gelmiş bulunuyor. Antalya Diplomatik Forumu'nun düzenlenmesi esnasında her yıl, dünya siyasi liderlerinin ilgi odağı haline gelmektedir. Antalya'da iş ve yaşamın bu ritmi ve farklılıkları beni epey motive ediyor ve ben böyle önemli bir dünya merkezinde, Ukrayna'yı temsil etme onuruna sahip olmanın mutluluğunu hissediyorum.”