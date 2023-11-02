Antalya'da Ekim ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 4,01 azalırken, sebzede yüzde 22,54 arttı, meyvede ise yüzde 15,57 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 16,88, sebzede yüzde 11,31 ve meyvede ise 10,55 azalış meydana geldi.

Ekim ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için ortalama bir azalış oldu. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise domates, sebze ve meyvede ortalama üstü arttı. Ekim ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim, yüzde 101,12 artış olarak tabloya yansırken, miktardaki yüzde 16,88'lik azalış fiyattaki artışı tetikledi. Sebze fiyat endeksinde yıllık değişim yüzde 54,75 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 11,31 azalması bu ortalama üstü fiyat artışında önemli rol oynadı.



Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 78.98

Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 78.98 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 10,55'lik azalış bu artışa neden oldu. Ekim ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda rekor azalış ve fiyatta ise ortalama üstü artış olarak gerçekleşti.



Domates işlem miktar Ekim ayında yüzde azaldı

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 4,01'lik azalış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 36,17 arttı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 22,54 gibi sıra dışı artış göstermesine karşılık işlem fiyat endeksi aylık yüzde 7,13 arttı.



Sebze miktar endeksi yüksek bir artış gösterirdi

Son 5 yılın Ekim ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksi yüksek bir artış gösterirken, fiyat endeksi değişimi ortalama altında artış gösterdi. Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 15,57 azalırken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 2,79 arttı. Son 5 yılın Ekim ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde rekor azalış ve fiyat endeksinde ise ortalama altı artış gösterdi.