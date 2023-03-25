Vefa bir haftada 50 haneye ulaştı

Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Birimi ekipleri, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ekipler son 1 haftada 50 hanenin temizlik ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşıladı.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Gazipaşa’da ihtiyaç sahibi ve yaşlı bireyleri yalnız bırakmıyor. Vakıf bünyesinde görev alan Vefa Birimi ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret edip, vatandaşların günlük işlerini takip ediyor. Gelen talepler istikametinde vatandaşlara özel hizmet veren Vefa ekibi, son 1 haftada Çığlık, Hasdere, Aydın, Ekmel, Pazarcı, Zeytinada, İstiklal, Ilıca, Karatepe, Beyobası, Yeniköy ve Gazi Mahallelerinde toplam 50 haneye ziyaret gerçekleştirdi.

Yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları karşılandı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen, yaşlı ve engelli vatandaşların hane temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılandı. Vefa Birimi ekipleri tarafından yapılan ziyaretlerde vatandaşların gönülleri alınıp, istek ve talepleri dinlendi. Yaşlı, engelli, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin yemekleri yapan ekip, haneleri temizleyip halılarını yıkadı. Vatandaşların kişisel ve öz bakımlarını da yapan Vefa Birimi, yaşlı ve engellilerin odunlarını kırdı ve Ramazan ayı için ekmeklerini yaptı.

Yalnız değiller

"Yaşlıları ziyaret etmek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek, yaşlıların ellerini tutarak bir evlat sıcaklığında yanlarında olmak Ramazan ayında bizler için daha fazla önem arz ediyor” diyen Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça, sözlerine şöyle devam etti:

“Yapılan ziyaretlerde vatandaşlarımızın gönülleri alınıp, istek ve talepleri dinlenmiştir. Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarına dokunarak, onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”