Uluslararası Kleopatra Ktriteryum Yol Bisiklet Yarışları yapıldı

UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Uluslararası Kleopatra Kriteryum Yol Bisiklet Yarışları 90 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Öğretmenler evinin önünde başlayan yarışlarda; büyük erkek ve kadınlar 45,5 km, genç erkek ve kadınlar 29 km pedal çevirdi. Büyük erkeklerde Ahmet Orken birinci, Yunus Emre Yılmaz ikinci ve Furkan Akcam üçüncü oldu. Genç erkeklerde birinci Ediz Ateş, ikinci Talha Baran Baltacı ve üçüncü Semih Yılmaz oldu. Büyük kadınlarda birinci Reyhan Yakışır, ikinci Fatma Nur Doğan ve üçüncü Gamze Ceyhan oldu. Genç kadınlar birincisi ise Sude Satıcı oldu.