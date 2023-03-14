Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Orman Çiftliği’nde 200 dönümlük alanda kurulan zeytin çiftliğinden sonra, Kepez’e 300 dönümlük yeni bir zeytin çiftliği daha kuracaklarını bildirdi. Başkan Tütüncü, “Zeytin gelecek demek, zeytin servet demek, zeytin zenginlik demek” dedi.

Kepez Belediyesi tarıma farkındalık oluşturmak amacıyla Antalya’ya kazandırdığı Orman Çiftliği’nde zeytin çiftliği kuruyor. 200 dönümlük alanda kurulan çiftlikte zeytin fidanları toprakla buluşturuluyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, fidan dikimi devam eden zeytin çiftliğini gezdi. Zeytin fidanlarını diken işçilere kolaylıklar dileyen Başkan Tütüncü, “Zeytin gelecek demek, zeytin servet demek, zeytin zenginlik demek” dedi.

Şehrin yarınlarına fayda sağlayacak

2023 yılının en önemli projelerinden birisinin 200 dönümlük alanda 10 bin ağaçtan oluşan zeytin çiftliği kurmak olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “1 Ocak 2023’te başlayan çalışmalarımız heyecanla devam ediyor. Antalya’ya 200 dönümde, 10 bin ağaçtan oluşan muhteşem bir zeytin çiftliği kazandırıyoruz. Bu coğrafyadaki insanlar yüzyıllar boyu bu ağacın meyvesinden faydalanacak. Dikilen her zeytin ağacı bölgenin iklimi için bir zenginlik olacak. Bugün nasıl Antalya’nın dört bir tarafında geçmişte kurulan zeytin çiftlikleri varsa ve o zeytin çiftliklerinin sağladığı birçok fayda varsa, işte bu zeytin çiftliği de şehrin yarınlarına muhteşem faydalar sağlayacak” diye konuştu.

Kepez’e 500 bin metre kare zeytin ağacı

“Biz hizmet ağımızda vites büyüten bir belediyeyiz” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “200 dönümlük zeytin çiftliğinden sonra 300 dönümlük yeni bir zeytin çiftliği kurmaya karar verdik. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2023 yılı biterken 200 bini burada olmak üzere toplamda 500 bin metre karelik zeytin çiftliği ve 30 bin kadarda zeytin ağacı olacak. Bu zeytin ağaçları yıllar sonra bereket olacak, zenginlik olacak” dedi.