Tütüncü, “Kepez’e 41 okul, 41kere maşallah”

Kepez’e 2023’te 13 okul kazandıracaklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, devlet yatırımıyla 37, hayırsever desteğiyle de 4 okulun yapımının devam ettiğini belirterek, “Bu bir rekordur. Kepez’e 41 okul, 41 kere maşallah” dedi.

Kepez’de Karşıyaka Mahallesi’ne kazandırılacak 8 sınıflı Anaokulunun temeli törenle atıldı. Törene Vali Ersin Yazıcı, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Karşıyaka mahalle muhtarı Recep Sabır katıldı. Törende konuşan Karşıyaka Mahalle Muhtarı Recep Sabır, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün okul arsasının planlanmasında çok büyük emeği ve katkısı olduğunu belirterek teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, devlet katkısıyla 13 milyon 250 bin lira ihale bedelli anaokulun 8 sınıflı olduğunu söyledi. Antalya’da son 20 yılda 8 bin 400 olan sınıf sayısının yüzde 97’ye ulaştığını, sınıf sayısının artmasıyla sınıf başına düşen öğrenci sayınsın da 30’lardan 21’e düştüğünü bildiren İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, “Milli eğitim müdürlüğü ile belediye arasındaki işbirliğinin çok büyük önem taşıyor. Bu anlamda her hafta bizleri arayarak, ‘Buradaki arsa sorunumuz hallettik, buraya okulumuzu yapabiliriz.’ diyen Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü’ye teşekkür ediyorum” dedi.

“Arsa mülkiyet sorununu çözdük”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 2009 yılında göreve geldiğinde ilk kentsel dönüşüm adımının atıldığı mahallelerden birisinin Karşıyaka mahallesi olduğunu söyledi. Tütüncü, “16 bin nüfuslu adeta bir ilçe görünümünde olan bu mahallenin gecekondu stokundan arınmış, mülkiyet sorunlarının çözülmüş olmasının, hem üst yapılarını, hem de vatandaş eliyle yapılan bir değişimi dönüşümü getirdi. Bölgenin kıymetlenmesi ve Sakarya Bulvarına gelen tramvayla da birlikte ulaşım imkanlarının da çok rahatlamış olması mahallemizi Antalya’nın en cazip mahallelerinden birisi haline getirdi. Bu süreç içerisinde en önemli ihtiyaçlardan birisi de yeni okulların yapılacak olmasıydı. Onları da en güzel şekilde yerine getirdik, getiriyoruz. Arsanın mülkiyet sorununu çözmek suretiyle Yeni bir Milli Eğitim yatırımının buraya gelmesine vesile olduk. Şimdi anaokulumuzun temeli atılıyor. İnşallah 2023 yılında buraya ilkokulu da Allah’ın izniyle getireceğiz ve onun temelini de birlikte atacağız” diye konuştu.

Kendimizle yarışıyoruz

“Biz nerede bir mülkiyet problemi olan bir arsa varsa onu çözüp Milli Eğitime kazandırma konusunda devletimizin yatırımlarını daha çok Kepez’e çekme noktasında adeta zamanla yarışıyoruz. Kendimizle yarışıyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Geçtiğimiz hafta yine ilçe başkanımızla birlikte Milli Eğitim Müdürümüzün yanına giderek, 7 adet mülkiyet sorununu çözdüğümüz arsayı teslim ettik. Şimdi milletvekillerimizle birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızın nezdinde de bu yatırımları devam ettireceğiz. Kepez’e 2023’te 13 okul kazandırmayı hedefledik. 13 okulumuzu kazandıracağız. Şu an Kepez’de, devlet yatırımı olarak ifade ediyorum. Yapımı devam eden tam 37 adet okul şantiyesi var. Bu bir rekordur. Aynı anda Kepez’in değişik mahallelerinde 37 okul ve bunların maddi büyüklüklerine bakıldığı zamanda 1 milyar TL’lik yatırımlar olduğunu ifade ettiğimizde aslında yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Buna ilaveten hayırseverlerimize de çok teşekkür ediyorum. Onların da devam eden 4 tane okul inşaatı var. Bunlarda eklenince 41 kere maşallah. Durmak yok yola devam. Karşıyaka anaokulumuz hayırlı olsun” dedi.

“Önümüzü açan belediye başkanımız var”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Antalya’da eğitimin kalitesini artırmak için büyük bir gayret içerisinde olduklarını söyledi. Kepez’de her hafta bir okul temeli attıklarına değinen Vali Yazıcı, “Bu işlerde önümüzü açan, engel çıkarmayan, hatta bırakın engeli işimizi kolaylaştıran bir de güzel belediye başkanımız var. Hepimizin bildiği gibi bu arsanın inşaata başlaması için çok ciddi bir süreç gerekli. Bir sürü işlemler yapılıyor. Sağ olsun Kepez Belediyesi eğitim konusunda hep önümüz açıyor” dedi.