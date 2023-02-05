Tütüncü: “Dokuma gibi Pil Fabrikası’nda da başarı hikayesi yazacağız”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Dokuma’da yaptığımız proje nasıl ki; 2021 yılında Türkiye’yi temsil ederek Avrupa Konseyi’nden ödülle döndüyse, Pil Fabrikası’nda da çok güzel bir başarı hikayesi yazacağız” dedi.

Kepez Belediyesi’nin Şubat ayı meclisinin tamamlanmasının ardından Başkan Hakan Tütüncü, meclis üyelerine Pil Fabrikası Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Tütüncü, pil fabrikasının imar planında yeşil alan olduğunu ve burada uzunca zamandır bir proje üzerinde çalıştıklarını, burayı tıpkı Dokumapark gibi kent park haline getirmeyle ilgili takip edilen süreci anlattı.

Hazine ile Makine Kimya Anonim şirketi arasında bir takas işlemiyle arazinin artık Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün olduğunu ve 19 Aralık itibariyle de bu arazinin Kepez Belediyesi’ne tahsis edildiğini belirten Başkan Tütüncü, “Son 1,5 yıldır burayla ilgili takas işlemlerimiz sürmekteydi. Bununla birlikte tıpkı Dokuma’da olduğu gibi oradaki mevcut binaların muhafaza edilerek yeni fonksiyonlar yüklenmesi ile şehrin önemli bir endüstriyel mirasının halka bir park, bir bahçe olarak açılması yönünde bir kararımız vardı. Geldiğimiz an itibariyle oradaki mimari özellik taşıyan binaları Kültür Tabiat Varlıkları Kurulu olarak tescillettik. Oradaki açık hava sinemasına, nizamiyesine kadar korunacağı, tıpkı Dokuma’daki gibi yeniden işlevlendirileceği bir projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hayata geçiriyoruz. Bu konuyla ilgili olarak ta bakanlığımız oradaki yeşil dokunun daha da ihya edilerek yeşillendirilmesi hususunda bir Millet Bahçesi projesi ortaya koydu. Bu projeyi de belediyedeki arkadaşlarımız hazırladı. Bir ay gibi kısa bir sürede projeyi hazırlayan belediyedeki çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum“ dedi.

Türkiye sanayi tarihi müzesi

Önümüzdeki, günlerde Millet Bahçesi ile ilgili çalışmaların ihale edileceğini de bildiren Başkan Tütüncü, “2023 yılı içerisinde tıpkı Dokuma’da olduğu gibi yeşil alanla ilgili 134 bin metre kare alanda bir millet bahçesine sahip olmuş olacağız. Bununla beraber eş zamanlı olarak diğer binaların ihya edilmesiyle alakalı bir takım projeler geliştirdik. Pil Fabrikası’ndaki Sosyal tesis alanı çocuklar için ders çalışabilecekleri bir kütüphane anlamında talep ettikleri bir alan vardı. Malum Cemil Meriç Kütüphanemiz yetersiz gelmekteydi. Orada bir kütüphane projesi olacak. 365 gün 24 saat açık kütüphane konseptini Antalyalı gençler çok sevdiler. Açık hava sinemasını aslına uygun tekrar restore edeceğiz. Önümüzdeki yaz mevsiminde Yeşilçam etkinliklerimiz Pil Fabrikası’nda gerçekleşecek. Dokumanın kreşini nasıl Oyuncak Atölyesine döndürdüysek, şimdi burayı da çocuklarımızın pahalı oyuncaklarla buluşabilecekleri, okul öncesi eğitime de destek sağlayacak oyuncak kütüphanesine dönüştürme kararı aldık” dedi.

"‘Türkiye Sanayi Tarihi Müzesi’ olarak bir çalışmamız var"

Tütüncü konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dokuma’nın ana binasında Türkiye’nin en büyük bilim merkezini kurduğumuz gibi, Pil Fabrikası içerisine de Türkiye Sanayi Tarihini anlatan bir müze kurmayı planlıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zamanında başlatılmış olan o milli ve yerli sanayi adımlarını daha sonraki yıllarda ağır sanayi hikayelerini, pil fabrikası kuruluşuyla ilgili bizzat o hikayeyi ve sonrasındaki bilişim çağıyla ilgili Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi ile ilgili ortaya koyduğu başarıların bir kalemde anlatılacağı ‘Türkiye Sanayi Tarihi Müzesi’ olarak bir çalışmamız var. O bölgede bir spor salonuna ihtiyaç vardı. Oradaki Kauçuk Fabrikasına da son derece güzel bir spor salonu kazandıracağız. “

"1,5 yıl önce yaptık ve sadece lojman binaları hariç diğer binaların hepsini tescilledik"

Pil Fabrikası’nın spor kulübünün de o yıllarda çok meşhur olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, hatıraların yaşatılması için futbol sahasının muhafaza edileceğini ve amatör sporların kullanımına açılacağını da söyledi.

Başkan Tütüncü konuşmasını şu sözler ile tamamladı: “Dokuma’da yaptığımız proje nasıl ki; 2021 yılında Türkiye’yi temsil ettiyse ve Avrupa Konseyi’nden ödülle döndüyse ve o sürecin en unutulmaz anı ise, burada da çok güzel bir başarı hikayesi yazacağız. Antalya’nın önemli sanayi tesislerinden birisini yine endüstriyel bir miras olarak koruyarak, Antalyalıların hizmetine açacağız. İlerleyen süreçte hem Dokumapark, hem de Pil Fabrikasını yaya yolu ile birbirine bağlayacağız. Koruma kuruluna müracaatımızı 1,5 yıl önce yaptık ve sadece lojman binaları hariç diğer binaların hepsini tescilledik. Öndeki lojman binaları tescillendi arkadaki çalışan lojmanlarının mimari bir niteliği olmadığı düşüncesiyle kurul o binaları tescillemeyi uygun görmedi. O binalar yıkılacak, oraya da yeşil alan yapılacak. Onun dışında fabrika bir bütün olarak orada yaşatılacak. 2023 yılında Pil Fabrikası’na bambaşka bir hareketliliği yine hep beraber getirmiş olacağız.”