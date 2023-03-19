Tütüncü, bahar etkinliğinde öğrencilerle buluştu

ANTALYA (İHA) – Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu’nun okul yararına düzenlenen bahar etkinliğine katıldı.

Eğitime önemli katkılarda bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, okullardan gelen davetleri de geri çevirmiyor. Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu’nun bahar etkinliğine davet edilen Başkan Tütüncü, öğrencilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrencilerle etkinlik alanını gezen Başkan Tütüncü, kaçıncı sınıfa gittiklerini, derslerin nasıl olduğunu, meslek seçimlerini sordu. Okul yararına düzenlenen etkinlikte sınıfların kurduğu stantları tek tek gezen Başkan Tütüncü, okul yönetimi ve aile birliği üyeleriyle de bir araya geldi. Okulla ilgili taleplerini dinleyen Başkan Tütüncü, ilçe genelinde göreve geldikleri 2009’dan bu yana 140’dan fazla yeni okul yapıldığını söyledi. Eğitime yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Çocuklarımızın çok daha iyi okullarda, ortamlarda okumasını arzu ediyoruz. Bu bakımdan okullarımızın niteliğini yükseltme, fiziki imkânlarını daha da artırabilme gibi çalışmaları önemsiyoruz” dedi.