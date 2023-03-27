TUSAŞ’tan Antalya Teknokent’e 25 yıllık yatırım

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent bünyesinde yapılacak TUSAŞ Ar-Ge Binası için imzalar atıldı. 25 yıllık bir yatırım olan Ar-Ge Binası’nda başta Milli Muharip Uçak Projesi olmak üzere TUSAŞ’ın yüksek teknoloji odaklı savunma sanayi projeleri yürütülecek.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Milli Muharip Uçak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi çalışmaları çerçevesinde 25 yıl kullanılmak üzere yeni Ar-Ge Binası inşaatı için imzalar atıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Ankara merkez yerleşkesinde düzenlenen imza töreninde; Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ve TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil tarafından TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Bina sözleşmesi imzalandı.

"Dün hayallerdeydi; bugün pistte, yarın gökyüzünde olacak"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde ilk kez piste çıkan Milli Muharip Uçak Projesi’nin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Dün hayallerdeydi; bugün pistlerde ve yarın güç birliği ile gökyüzünde olacak" dedi.

Öğrencilere kariyer projesi müjdesi

TUSAŞ ile iş birlikleri artıracak ve öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlayacak bir çalışmanın da bilgisini veren Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için TUSAŞ Kariyer projesi ile ilgili anlaşma sağladıklarının söyledi. TUSAŞ ile yapılan iş birliği çerçevesinde mühendislik fakültesine bir eğitim laboratuvarı kurulacağını belirten Rektör Özkan, TUSAŞ Kariyer programı ile Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin TUSAŞ üretim tesislerinde yüksek teknoloji üretim ve Ar-Ge çalışmalarını yerinde görme imkanını sahip olacağını ifade etti.

"Antalya için büyük kazanım"

Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz da, TUSAŞ ile sürdürülen iş birliğinin hem üniversite hem de şehir için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı ve "TUSAŞ tarafından 25 yıllık yatırım yapılacak olan Ar-Ge Binası’nda mühendislerin, yazılımcıların ve öğrencilerin istihdamı sağlanacak" diye ekledi.

6 bin metrekarelik alana sahip

Bu çerçevede TUSAŞ tarafından Antalya Teknokent’te yapılacak olan 6 bin metrekare kapalı alana sahip TUSAŞ Ar-Ge Binası’nda başta Milli Muharip Uçak Projesi olmak üzere TUSAŞ’ın yüksek teknoloji odaklı savunma sanayi projeleri de yürütülecek. Ar-Ge binasının bir yıl içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Teknokentler arasında 7’nci sırada

Teknokentler Performans Endeksi’ne göre Türkiye genelinde 96 teknokent arasında 7’nci sırada yer alan Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, güçlü Ar-Ge ekosistemi ile yazılım, bilişim, sağlık, elektrik-elektronik, gıda, tarım ve savunma sanayi alanında 206 firmaya ev sahipliği yapıyor. Akdeniz’in teknoloji ve bilişim üssü olan Antalya Teknokent; bu özellikleriyle bölgenin Ar-Ge, üretim ve ticaretinde de cazibe merkezi haline geldi.