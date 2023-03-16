Tehdit altındaki türler için çalıştay

Ege ve Akdeniz kıyılarında yok olma tehdidi altında olan endemik türlerin korunmasına yönelik işbirliği geliştirilmesini amaçlayan Act4Species – Türler için Harekete Geç projesi bünyesinde Antalya İçin Tür Koruma Çalıştayı, 19 Mart Pazar günü Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) gerçekleşecek.

Sosyal İklim Derneği yürütücülüğü ve Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek çalıştayda sivil toplum ve kamu kurum, kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler yer alacak. ‘Kampanyacılık ve İklim Savunuculuğu’, ‘Yerel Yönetim Okuryazarlığı ve Eylem Planı Hazırlama’ ve ‘Tür Koruma’ eğitimlerinin verileceği çalıştayda eylem planı ve kampanya oluşturma atölyeleri de gerçekleştirilecek. Çalıştay, 11.00 – 17.00 saatler arasında düzenlenecek.

Sosyal İklim Derneği tarafından yürütülen, ‘Act4Species - Türler için Harekete Geç!’ projesi, Turquoise Coast Environment Fund - Turkey hibe programı bünyesinde destekleniyor. Proje, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa, Mersin ve Muğla illerini kapsıyor. Projeyle Ege ve Akdeniz kıyılarında yok olma tehdidi altında olan endemik türlerin korunmasına yönelik işbirliği geliştirilmesini, eylem planı oluşturulması ve sosyal medya kampanyası yürütülmesini amaçlanıyor. Bir ayağı Antalya’da gerçekleşecek çalıştayların çıktıları tek bir rapor haline getirilerek ‘Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Tür Koruma Eylem Planı’ ve ‘Tür Koruma Sosyal Medya Kampanyası’ oluşturulacak.

Pazar günün gerçekleştirilecek çalıştayın afişinde ise Türkiye’de sadece Antalya’da bulunan orman içi, taşlık ve kayalık alanlarda yaşayan 14 santimetrelik semenderin fotoğrafı kullanıldı.