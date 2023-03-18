SYDV bünyesinde kurulan ’Vefa Birimi’ ekipleri ihtiyaç sahiplerinin hizmetine koşuyor

Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Birimi ekipleri, 1 haftada 65 hane ziyareti yapıp, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Gazipaşa’da ihtiyaç sahibi ve yaşlı bireyleri yalnız bırakmıyor. Vakıf bünyesinde görev alan Vefa Birimi ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret edip, vatandaşların günlük işlerini takip ediyor. Gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara özel hizmet veren Vefa Ekibi, 13-17 Mart 2023 tarihleri arasında Hasdere, Doğanca, Gökçesaray, Çile, Gürçam, Göçük, Cumhuriyet, Gökçebelen, Yakacık Zeytinada, Çimenbağ, Akoluk, Yeni ve Gazi mahallelerinde toplam 65 hane ziyareti gerçekleştirdi. Yapılan hane ziyaretlerde, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini temizleyen ekipler, odun kırma, yemek yapma, yufka ekmek yapma, tamir ve tadilat işleri ile yaşlı ve engelli vatandaşların kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor.

“Vefa projesi olarak yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmaya devam ediyoruz” diyen SYDV Müdürü Büyükakça, “Her biri bizim için çok kıymetli. Onların hayır dualarını almak, ellerini öpüp güler yüzlerini görmek bizler için her şeye değer. Bizim amacımız onları mutlu ve huzurlu görmek, hayatlarında bir parça izimizin olabilmesi. Vefa projesi olarak onların yüzlerindeki tebessüm olmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.