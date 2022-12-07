Sokaklar araç kiralama şirketlerinin park yeri olmaktan kurtuldu

Başkan Uysal, dernek başkanı Çiğdem Koşal’ın da yer aldığı ziyarette geçen mart ayında yaşanan sorunların çözümü için sektörle bir araya geldiklerini söyledi. Otopark sorununun Türkiye’nin her yerinde yaşandığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Bununla birlikte şehir dışında bir site içinde toplanması gereken birçok meslek kolu varken bir çırpıda bir meslek grubunu ruhsat alamaz, çalışamaz hale getirecek idari düzenleme ortaya çıktı” diye konuştu.

Aynı zamanda turizm sektörünün önemli parçası olan araç kiralama şirketlerinin bu anlamda yaşadığı sorunun çözülmesi gerektiğini dile getiren Uysal, “Belediye olarak otopark alanı belirleyelim ve en azından şimdilik kamunun faydalanamadığı bazı parsellerimizi bu şekilde müşterek bir kullanımla kamu yararına kazandıralım istedik” diye konuştu.

İmzalanan protokolle belediye Ermenek Mahallesi’nde bulunan bir taşınmazını derneğe kiralandı. Derneğe üye olsun ya da olmasın araç kiralama şirketleri, bekleme durumunda olan araçlarını, dernekle yapacağı sözleşmeyle burada depolamaya başladı. Yaklaşık 200 şirket alandan yer kiraladı. Dernek Başkanı Koşan, araç kiralama şirketlerinin birkaç ay öncesine kadar ruhsatlarının iptal edilme tehlikesi yaşadığını belirterek “Başkanımız Ümit Uysal’ın hızlı bir çözüm geliştirdi ve Türkiye’ye örnek bir çözümü Muratpaşa’da hayata geçirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.