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Serik’te unlu mamül üretim yerleri denetlendi
ANTALYA (İHA) - İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ŞEHİR MERKEZİNDE FAALİYET GÖSTEREN EKMEK FIRINLARI VE UNLU MAMÜL ÜRETİMİ YAPAN FİRMALARI DENETLEDİ.
ANTALYA 31.03.2023, 14:48
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırınları ve unlu mamül üretimi yapan firmaları denetledi.
Denetimlerde, halk sağlığını korumak amacıyla ünlü mamülleri üretimi gerçekleştiren fırınlarda gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanların ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolü yapıldı. Ekipler, yapılan denetimlerde kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretim yapan işyeri sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür ederek standartlara uymayan işletmelere de uyarıda bulundu. İlçe merkezinde gıda üretimi yapan işyerlerine yönelik rutin denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.