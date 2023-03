Run To Sky Yarışları’na doğru

Türkiye’nin en zorlu koşu yarışlarından olan Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky yarışları, bu yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Organizasyon Komite Başkanı Polat Dede, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret ederek, yarış hakkında bilgi verdi.

Corendon Airlines sponsorluğunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı iş birliğinde bu yıl 9. kez düzenlenecek olan yarışlar, üç farklı parkurda olacak.

Yarışlara, Türkiye dahil 300’ü yabancı olmak üzere yaklaşık 750 sporcunun katılması bekleniyor. Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, Litvanya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Letonya, İtalya, Yunanistan, Azerbaycan ve İran’dan yarışlara katılacak sporcular, zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için ter dökecek.

Yarışlar, 12, 27 ve 65 kilometrelik 3 farklı parkurda gerçekleştirilecek. Sporcular, 12 ve 65 kilometrelik yarışlara Kemer’in uğrak noktaları arasında yer alan Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’ndan başlayacak. Kemer’in merkezini kapsayan parkuru koşacak olan sporcular, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda yarışı tamamlayacak.

27 kilometrelik parkurda ise sporcular Çıralı’dan başlayarak ve 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesine çıkabilmek için mücadele edecek.

Yarışların Komite Başkanı Polat Dede, yarışlar öncesinde Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret ederek, yarışlar ve parkur hakkında bilgiler verdi. Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ulusal ve uluslararası yarışların Kemer’e her zaman katkı sağladığını söyledi. Tahtalı Run To Sky Yarışları’nın Kemer için önemli spor organizasyonları arasında yer aldığına dikkat çeken Topaloğlu, "Yarışlar, Kemer tanıtımı için çok önemli. Kemer Belediyesi olarak her organizasyonda olduğu gibi bu yarışlara da destek vereceğiz. Kemer’in spor destinasyonu olmasında bu yarışların önemi büyük. Kemer Belediyesi olarak bu tür organizasyonların içinde olmaya devam edeceğiz. Yarışlara katılacak olan tüm sporculara başarılar dilerim" dedi.

Komite Başkanı Polat Dede ise desteklerinden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür ettiğini kaydetti.